Bereits nach zwei Jahren gehört der Sommerhock fest in den Terminkalender der Mahlberger. Doch auch Gäste aus dem Umkreis erwartet am 26. und 27. Juli wieder beste Unterhaltung.

Die Stadt Mahlberg lädt wegen des großen Erfolgs der beiden Premierenveranstaltungen in den Vorjahren ab Samstag, 26. Juli, wieder zum gemeinsamen Hock ein. Ein weiteres Mal erstreckt sich das Event über zwei Tage. Am Festwochenende dürfte auf dem Krämermarkt abermals das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern sein.

Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit der Eröffnung einer Ausstellung unter dem Motto „Geschichte/n von Mahlberg“. Anschließend erfolgt die Festeröffnung durch den Fassanstich um 15 Uhr durch Bürgermeister Dietmar Benz. Ab 15.30 Uhr entzückt der Zauberer Monsieur Filou insbesondere die jüngeren Gäste.

Lesen Sie auch

Ab 16 Uhr dreht sich fast alles um Musik und Tanz: Den Anfang macht die Mahlberger Klavierklasse mit Filmmusik, es folgen der Mahlberger Verein Dance Surprise und ganz zum Schluss die Coverband Mojo.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst, ehe ab 11.30 die Musik- und Feuerwehrkapelle Teningen sowie ab 14.30 Uhr der Musikverein Hofweier stimmungsvolle Melodien zum Besten geben.

„Freuen Sie sich jetzt schon auf den Krämermarkt, ausgelassene Stimmung, viele nette Begegnungen und Kontakte sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm – am besten bei schönem Wetter. Gerne können Sie auch einen kleinen Familienausflug in unser Oberrheinisches Tabakmuseum am Sonntag, 27. Juli, von 10 Uhr bis 17 Uhr unternehmen“, lädt der Veranstalter ein.