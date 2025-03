„Mein Bestreben seit jeher ist es, das Beste für meine Patienten herauszuholen“, sagt Dr. Mario Holderied. Seinen Anspruch, eine hochmoderne Zahnarztpraxis zu führen und die bestmögliche Versorgung seiner Patienten zu garantieren, hat er nun mit der umfangreichen Erweiterung und Sanierung seiner Räumlichkeiten Anfang des Jahres einmal mehr unter Beweis gestellt.

Bereits seit 1985 praktiziert Holderied als Zahnarzt, kann in diesem Jahr sein 40-jähriges Berufsjubiläum feiern. Über Oberndorf und Villingen kam er nach Geislingen, wo er seit 1992 niedergelassener Zahnarzt ist. Er hat sich dabei nicht nur schnell einen guten Ruf erarbeitet, sondern sich über die Jahre auch als verlässlicher Partner erwiesen, der die aktuelle Zahntechnik immer zum bestmöglichen Nutzen für die Patienten einsetzt. Während der Corona-Pandemie digitalisierte Holderied seine Praxis komplett, investierte in neue Computertechnik, mittlerweile ist sie sogar papierlos.

Mehr Platz und hochmodern

Die Planungen für den großen Umbau und die Erweiterung wurden bereits im Sommer 2024 vorangetrieben, im Dezember begannen die Arbeiten. Innerhalb weniger Wochen wurden die bisherigen Räumlichkeiten umfangreich saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Erweiterung umfasst einen zusätzlichen Behandlungsraum sowie ein großzügiges und lichtdurchflutetes Prophylaxezimmer sowie vergrößerte Sozialräume. Zusammen mit dem ebenfalls neuen Büro ist die gesamte Praxis um rund ein Drittel gewachsen. „Großer Dank geht hier an die Eigentümer der Immobilie, Kirsten Laupp und Patricia Breiter. Zusammen haben wir hier Bemerkenswertes geschaffen“, ist Holderied sichtlich sehr zufrieden.

Neue Assistenzahnärztin

Mit Jana Hummel verstärkt seit Februar auch eine Assistenzzahnärztin das Team. Sie kann auf die ganze Erfahrung der Geislinger Praxis bauen, hat ihren eigenen Behandlungsraum. Die 24-jährige Balingerin hat ihr Studium in Erlangen mit sehr gut abgeschlossen und liegt derzeit in den letzten Zügen ihrer Promotion. „Wir freuen uns sehr darüber, mit Jana Hummel eine so engagierte und fachlich bestens aufgestellte junge Kollegin in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Mario Holderied. Zum Team zählen neben den beiden Zahnärzten auch fünf Zahnmedizinische Fachangestellte, eine Reinigungskraft sowie Manuela Holderied im Büro. An eine weitere Verstärkung des Teams sowie an die Ausbildung eigener Fachkräfte ist zudem bereits gedacht.

„Ich habe auch nach so viel Jahren noch sehr viel Spaß am Beruf und freue mich, die Zahnarztpraxis fit für die Zukunft gemacht zu haben“, sagt Holderied, der seine Praxis hochmodern und in geordneten Verhältnissen weiß – auch mit Blick auf eine mögliche Praxisübergabe, wenn er sich irgendwann zur Ruhe setzen mag.