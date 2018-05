Anzeige Hochmodern und mit liebevollen Details

Das neue Ita von Toggenburg. Viel Glas mit Blick nach draußen und in der ersten Etage gibt es jetzt einen Garten. Die Hochbeete, an denen die Senioren selbst ihr Gemüse und Kräuter anbauen können, wurden gerade bepflanzt. Pflegedienstleiterin Lisa Holzmann: "Dort hinten kommt noch eine Art Marktplatz hin. Mit Brunnen in der Mitte und Bänken."

Die Hauskapelle – sandgestrahlte Scheiben mit einem Muster, dass an Pflanzen erinnert. Ein Altarbild in hellem Gelb. Silberzahn: "Durch die sandgestrahlten Scheiben kann man zwar nach draußen gucken, aber beim Beten fühlt man sich nicht wie auf dem Präsentierteller."

Beim Start des Umbaus vor zwei Jahren ging die Spitalstiftung von 9 Millionen Euro Baukosten aus –­ für 60 Zimmer. Dann kam die Idee auf, die alten Zimmer über dem Verwaltungstrakt auch auszubauen. Das Ergebnis: Der Gesamtumbau hat jetzt gut 10 Millionen Euro gekostet, dafür bietet das Ita von Toggenburg jetzt 67 Zimmer. Silberzahn: "Auf das Pflegebett gerechnet, haben wir kostenmäßig die Punktlandung hingelegt."

Gut auch: Die Energiekosten sind drastisch gesunken. Silberzahn: "Vor dem Umbau lagen die Energiekosten noch bei rund 105 000 Euro im Jahr 2014. Trotz laufender Sanierung im zweiten Bauabschnitt lagen sie im Jahr 2016 nur noch bei 51 000 Euro. Die Heizkosten – so können wir heute sagen – haben sich um 50 Prozent reduziert. Vor dem Umbau war das Gebäude von 1968 eine Energiekostenschleuder ohne Ende!"

Der Umbau. Wirklich gelungen. Mit vielen architektonischen Details. Peter Silberzahn: "Wertschätzung, Achtsamkeit und christliche Nächstenliebe spielen bei uns neben fachgerechter Pflege eine zentrale Rolle. Körper, Geist, Herz und Seelsorge schenken wir sehr viel Aufmerksamkeit." Und genau diesem Anspruch wird das "Ita von Toggenburg" im neuen Gewand auch gerecht! (jl)