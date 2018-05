Anzeige Hochkaräter stehen auf der ganz großen Bühne

Nicht nur "Südlich von Stuttgart", sondern auch Stuttgarter Musiker stehen am Samstag, 2. Juni, auf der Bühne, die "Be Save" und "SLAM – Sound, Light and More" mit Unterstützung der Sparkasse Zollernalb auf den Bürgerturmplatz stellen und ihm damit zum ersten Mal ein Ereignis bescheren, für das der Platz – unter anderem – mal gedacht war: ein Open-Air-Konzert.

Schon zweimal haben die Akteure – "Be Save"-Chef Martin Braun, "SLAM"-Gründer Matthias Raible, Uwe Baur, Regionalleiter der Sparkasse Zollernalb, und die Albstädter Band "Südlich von Stuttgart" – gemeinsame Sache im Ebinger Hof gemacht.

Dass dort Bauarbeiten anstehen und sie schon immer mal testen wollten, wie gut der Bürgerturmplatz sich tatsächlich für Konzerte eignet, veranlasste sie dazu, das "Konzert am Turm" zu planen. Die Bühne soll direkt am Bürgerturm stehen, so dass dank der schrägen Ebene alle Besucher und sogar jene ganz hinten, auf der Terrasse des "La Piazza", einen erstklassigen Blick auf die große Formation werfen können, die dort aktiv sein wird. Dass erstklassiger Sound hinzu kommt, dafür wollen "Südlich von Stuttgart" und "MadChick of Soul" sorgen – nicht etwa abwechselnd, sondern gemeinsam. "Fast alle von ihnen haben über die Jahre schon bei uns mitgespielt", erklärt "Südlich"-Mitbegründer Christian Baumgärtner, der somit eine "integrative Combo" ankündigen kann.