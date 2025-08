Anzeige: Hochdorfer Hopfenfest am 9. und 10. August

1 Foto: Thomas Fritsch Im August verwandelt sich der Hof der Hochdorfer Kronenbrauerei seit einigen Jahren in eine Festmeile: Foodtrucks regen mit verschiedenen Leckereien den Appetit an, das Hochdorfer Bier fließt und hunderte Menschen genießen das bunte Rahmenprogramm sowie das gemütliche Beisammensein. Am kommenden Wochenende, 9. und 10. August, dürfen sich Besucher ein weiteres Mal auf zwei abwechslungsreiche Tage für Jung und Alt freuen.







Link kopiert



Das Hochdorfer Hopfenfest beginnt am Samstag, 9. August, um 15 Uhr. Die Streetfood-Stände werfen zu diesem Zeitpunkt Grill, Ofen und Kühlanlagen für die Zubereitung von herzhaften Köstlichkeiten sowie süßen Versuchungen an. Parallel dazu beginnt an den Getränkeständen der Ausschank mit alkoholischen und alkoholfreien Durstlöschern. Außerdem ist von der ersten Minute an Spaß für die ganze Familie geboten. Dafür sorgt ein vielseitiges Kinderprogramm mit allerlei Spaß für die Kleinen. Dieser Auftakt hat sich im Jahr 2022 bewährt und gehört seither fest zum Angebot der Veranstaltung dazu.

Am Samstagabend steht Partystimmung auf dem Programm - und das bei freiem Eintritt. Zwei regional bekannte Coverbands spielen auf dem Brauereigelände auf. Klassiker aus den Genres Rock und Pop werden den ganzen Abend live zu hören sein. Dafür sorgen „4 more friends", deren Spezialität Coverrock und Balladen sind, sowie „SHE'S THE BOSS", die mit Leidenschaft die Hits internationaler Rockgrößen covern. Handgemachte Musik, der Flair einer Party unter freiem Himmel und allerlei leckere Verpflegung garantieren einen unvergesslichen Abend mitten in Hochdorf.