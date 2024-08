Anzeige: Hochdorfer feiert dieses Wochenende sein Hopfenfest

1 Foto: Thomas Fritsch, Sebastian Bernklau

Bier und Streetfood – gibt es eine schönere Paarung? Der blaue Himmel, Sonnenschein, ein kühles Bier aus der regionalen Hochdorfer Kronenbrauerei, dazu Leckeres vom Grill, kulinarische Highlights fremder Küchen und süße Versuchungen: All das ist dieses Wochenende auf dem Gelände der Traditionsbrauerei geboten. Und das bei freiem Eintritt.









Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, stechen Familie Haizmann und das Brauereiteam nicht nur ein Fass an, sondern unzählige. Das Hopfenfest ist die perfekte Gelegenheit, sich durch das abwechslungsreiche Sortiment und die geschmacklichen Highlights des Bieres zu testen – gebraut mit Rohstoffen aus der Region und in nachhaltiger Produktion. Die Kronenbrauerei schafft dafür mitten im Sommer, wenn das Bier besonders gut schmeckt und als Durstlöscher besonders beliebt ist, den perfekten Rahmen. Das Brauereigelände wird sich an beiden Tagen in ein Streetfood-Festivalmit buntem Unterhaltungsprogrammfür verschiedene Geschmäcker und jedes Alter verwandeln. In perfekter Ergänzung kommen noch die Nähe zum Familienbetrieb und der betörende Duft von frisch zubereitetem Essen dazu. Das Sahnehäubchen ist der Flair eines Festes unter freiem Himmel. Das Brauereiteam ist natürlich auch auf wechselhaftes Wetter vorbereitet. Das Motto ist zwischenzeitlich sicher über die Grenzen des Nagolder Stadtteils hinaus bekannt: „Bier trifft Streetfood“. Treffend, auf den Punkt, vielversprechend und köstlich. Zwei Gaumenfreuden an einem Ort.