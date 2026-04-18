Anzeige: Historisches Gebäude erstrahlt dank Hess in neuem Glanz

Bei der Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Rotgerber- und Lohehauses in Schiltach hat die Hess-Firmengruppe aus Aichhalden gezeigt, was sie kann.

Bei einem der bislang größten Projekte der Firmengeschichte stellten die Unternehmen der Hess-Firmengruppe ihre ganze Bandbreite im Holzbau und bei den Bauelementen unter Beweis. In der historischen Gerbergasse in Schiltach wurden das denkmalgeschützte Rotgerber- und Lohehaus umfassend saniert und durch einen Neubau erweitert. Das Ergebnis ist ein architektonisch anspruchsvoller Gebäudekomplex, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Während der historische Charakter der Bestandsgebäude erhalten bleibt, entsteht gleichzeitig neuer, energieeffizienter Wohnraum.

Die Besonderheit des Dachstuhls Der bestehende Dachstuhl bleibt sichtbar. Foto: Hess Eine besondere Herausforderung stellte die Dachsanierung dar. Der bestehende Dachstuhl wurde innen sichtbar erhalten und durch einen Aufbau mit Aufdachdämmung auf den neuesten Stand gebracht. Zusätzliche Dachfenster und Gauben sorgen nun für viel Tageslicht.

Wie das Bestandsgebäude mit High Tech vermessen wurde

Zur Vermessung der Bestandsgebäude aus dem 18. Jahrhundert kam ein Laserscanner zum Einsatz. Das Gebäude wurde mittels 3D-Aufmaß exakt erfasst, so dass der neue Dachstuhl passgenau vorgefertigt werden konnte.

Die Vorteile präzieser Planung

„Durch die präzise Planung lösten wir viele Details bereits im Vorfeld, und die Montagezeit auf der Baustelle wurde deutlich verkürzt“, erklärt das Unternehmen.

Historische Optik und modernste Technik

Auch bei Fenstern und Türen waren individuelle Lösungen gefragt, um den Anforderungen des Denkmalschutzes gerecht zu werden. Eingebaut wurden Holzfenster in authentischer historischer Optik, mit Sprossen und teils Rundbögen, gefertigt nach Maß und ausgestattet mit modernster Technik.

Dem Gebäude wieder Leben eingehaucht

Gemeinsam mit dem Auftraggeber, den Architekten der Zollmatt GmbH aus Schiltach und weiteren regionalen Handwerksbetrieben, gelang es, den Gebäuden wieder Leben einzuhauchen. Die Vermarktung der neun Wohnungen erfolgt direkt über das Architekturbüro.

Bei Interesse an einer individuellen Beratung für ein Sanierungs- oder Neubauprojekt ist die Kontaktaufnahme zur Firmengruppe Hess ganz einfach unter 07422/519930 oder info@hess-holzmontage möglich. Weitere Infos gibt es unter hess-holzmontage.de und auf Instagram @hess.holzmontage.holzbau.