Anzeige: Historisches Gebäude erstrahlt dank Hess in neuem Glanz

Bei der Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Rotgerber- und Lohehauses in Schiltach hat die Hess-Firmengruppe aus Aichhalden gezeigt, was sie kann.
Bei einem der bislang größten Projekte der Firmengeschichte stellten die Unternehmen der Hess-Firmengruppe ihre ganze Bandbreite im Holzbau und bei den Bauelementen unter Beweis. In der historischen Gerbergasse in Schiltach wurden das denkmalgeschützte Rotgerber- und Lohehaus umfassend saniert und durch einen Neubau erweitert. Das Ergebnis ist ein architektonisch anspruchsvoller Gebäudekomplex, der Geschichte und Moderne miteinander verbindet. Während der historische Charakter der Bestandsgebäude erhalten bleibt, entsteht gleichzeitig neuer, energieeffizienter Wohnraum.