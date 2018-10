Anzeige Hilfe für die Gelenke

Was man konkret dagegen unternehmen kann, und zwar unabhängig vom Alter, soll eine Bewegungsstudie zeigen. "Wir wollen beweisen, dass man mit einem ganzheitlichen moderaten Training die Schmerzen reduzieren und das Wohlbefinden enorm steigern kann – und das bereits nach sechs Wochen", so Wolfgang Belser vom INJOY Balingen. Die gesundheitsorientierte Fitnessanlage kooperiert mit dem Sporttherapeuten Wolfgang Scheer, der mit Experten aus Physiotherapie, Sportwissenschaft und Medizin ein ganzheitliches Programm entwickelt hat. Das Programm im INJOY Balingen dauert insgesamt sechs Wochen mit zwei Einheiten pro Woche unter Anleitung. Es handelt sich um einen Mix aus Beweglichkeitstraining, Koordinations- und funktionellen Kräftigungsübungen. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer ein Mini-Beweglichkeitsprogramm mit Übungen für zuhause. Diese sollen zwei Mal pro Woche durchgeführt werden. "Viele Menschen sind der Meinung, dass ihre Schmerzen nur vom Knorpelverschleiß stammen. Dabei hat der Knorpel selbst gar keine Schmerzrezeptoren. Die Schmerzen stammen nicht selten von einer Überspannung der gelenkumgebenden Muskulatur sowie der Faszien. Diese werden wir wieder geschmeidig machen", so Belser weiter. Faszien sind feine, zähe bindegewebige Häute, welche die Organe und Muskeln an ihrem Platz halten. Bei mangelnder Bewegung wird dieses elastische Netz starr und brüchig, außerdem kommt es zu Verklebungen. Steifheit und Schmerzen sind die Folge. Körperliche Aktivität sorgt außerdem dafür, dass die Knorpel massiert und leicht zusammengepresst werden. Durch diesen Pumpmechanismus werden frische Nährstoffe in den Knorpel befördert. "Der Knorpelstoffwechsel funktioniert wie ein Schwamm. Der Knorpel wird bei Bewegung (Druck) ausgepresst und saugt bei Entlastung wieder Nährstoffe an. Werden die Gelenke zu wenig bewegt, leiden sie", so Klaus Eder, langjähriger Physiotherapeut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Teil des wissenschaftlich-therapeutischen Beirats der Studie.

Auch Orthopäden wie Michael Karpf empfehlen die Teilnahme all denen, die nicht tatenlos zusehen wollen, wie ihre Knorpel verkümmern. "Viele Menschen denken, dass man kaum etwas gegen Arthrose machen kann. Ein Trugschluss!" Ausgewertet wird die Studie von einem Team aus Wissenschaftlern an der TU München unter der Leitung von Thomas Horstmann. Auftraggeber ist Greinwalder & Partner, eine Unternehmensberatung für Fitness- und Gesundheitsanlagen aus München.

Die Teilnahme an der Studie ist noch bis zum 30. Oktober möglich. Der Selbstkostenbeitrag für das Sechs-Wochen-Programm beträgt 79 Euro, inklusive Nutzung aller Kurse und des Wellnessbereichs. Teilnehmen können Frauen und Männer zwischen 30 und 80 Jahren, die kein regelmäßiges Fitnesstraining durchführen.