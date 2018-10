Anzeige Hilfe bei Berufswahl

n Agentur für Arbeit RW-VS

n ALDI GmbH & Co. KG

n AOK DS

n AP & S International GmbH

n Aquatec inform GmbH

n Baur Malergeschäft DS

n Biema Bildungsmanagement DS

n Blitz Rotary Bräunlingen

n Bromberger Packungen DS

n Bundeswehr

n Dotex Wirkwaren GmbH

n Dynacast Deutschland GmbH

n Energiedienst Holding DS

n Elektro-Sibold DS

n Elektro-Langenbacher DS

n Fachschule für Altenpflege DS

n Frei Lacke Döggingen

n GEDORE Automotive GmbH

n Gewerbliche Schulen DS

n Haller Industriebau GmbH

n Handwerkskammer Konstanz

n IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg

n IMS-Gear Donaueschingen

n Kessler Heiztechnik Donaueschingen

n Kendrion Magnettechnik DS

n KHS Donaueschingen

n Koepfer Zahnrad-und Getriebetechnik

n Landratsamt SBK

n Mall Umweltsysteme DS-Pfohren

n Metallinnung Schwarzwald-Baar

n Metz-Connect Blumberg

n Öschberghof

n Polizeipräsidium Tuttlingen

n RENA Gütenbach

n Robert Gerwig Schule Furtwangen

n Schreinerei Widmann DS-Neudingen

n Schwarzwaldhof Fleisch und Wurstwaren

n Sick Stegmann DS

n Sparkasse Schwarzwald-Baar VS

n Stadtverwaltung Donaueschingen

n Sto SE & Co. KGaA

n Storz Verkehrswegebau GmbH & Co. KG

n Straub-Verpackungen Bräunlingen

n Südbadische Gummiwerke GmbH

n Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau

n Wehrle GmbH Furtwangen

n WST Präzisionstechnik Löffingen

n ZG Raiffeisen eG

Drei Monate lang hat er das Forum vorbereitet, beginnend mit den Einladungsschreiben an die bisherigen Firmen und Institutionen und den Rücksprachen mit den Teilnehmern der diesjährigen Veranstaltung. Nun befinden sich er, die Schule und die 48 Teilnehmer auf der "Zielgeraden". Vier bis fünf Firmen mehr sind es in diesem Jahr, die sich an dem erfolgreichen Forum beteiligen. Denn vor allem Schüler aus den neunten Klassen machen sich darüber Gedanken, was sie nach ihrem Schulabschluss machen werden und machen können.

Ein breitgefächertes Angebot steht ihnen dafür auch an diesem Samstag von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung. Wichtig dabei sind zudem die Eltern, die sich mitinformieren können und bei der Berufsentscheidung ihrer Kinder ein wichtiger Faktor sind.

Mathäus Zajonc freut sich auf den Samstag und auch auf den vorausgehenden Donnerstag Abend, dann wird der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Thomas Albiez, ein Impulsreferat zum Thema "Von der Schule in die Ausbildung" halten. Ab 19 Uhr findet diese Veranstaltung statt, bei der Schulleiter Wolfram Möllen die Begrüßung übernehmen wird.