Am Trossinger „Langen Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ halten die beteiligten Einzelhändler, Einrichtungen und Gastronomen bis 21 Uhr besondere Aktionen und Angebote für die Kunden bereit.

Zum „Langen Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ haben die Werbegemeinschaft Trossingenactiv und die Stadt Trossingen auch in diesem Jahr einiges auf die Beine gestellt.

Mit von der Partie sind zahlreiche Einrichtungen, Einzelhändler, Gastronomen und Vereine.

Die Veranstaltung bietet nicht nur kulinarisch eine riesige Bandbreite für die Besucher aus der ganzen Region. Auch spezielle Schwedenfeuer-Angebote, Rabatte und Überraschungsaktionen sind geboten.

Einmalige Atmosphäre bei der Hohner-Villa

Auf dem Gelände der Hohner-Villa hat in einmaligem Ambiente die Event-Hütte geöffnet. Hier warten ab dem Einbruch der Dunkelheit – gegen 17 Uhr – heiße Rote und Gerauchte auf die Besucher. Zum Aufwärmen gibt es außerdem roten und weißen Winzer-Glühwein.

Alle, denen es hier besonders gefällt, dürfen sich zudem auf die Adventsdonnerstage freuen. Jeden Donnerstag im Advent steht der Winterzauber auf dem Programm.

Auch Weinabende (donnerstags ab 17 Uhr), Vesperbuffet (montags und dienstags ab 18 Uhr) sowie Kaffee und Kuchen (sonntags und an Feiertagen ab 14 Uhr) gibt es im Ambiente der alten Stadtvilla.

20 Prozent Rabatt im Modehaus Weinmann

Im Modehaus Weinmann am Marktplatz 20 kann zur langen Einkaufsnacht bis 21 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden.

Im Modehaus Weinmann warten die neusten Winter-Trends. Foto: Modehaus Weinmann

Alexander Keller und seine Mitarbeiter warten mit einer ganz besonderen Aktion auf alle Einkaufsfreudigen: 20 Prozent Rabatt auf die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion gibt es einmalig zum Schwedenfeuer am Freitag, 29. November.

Außerdem werden heiße Getränke angeboten, und jeder Kunde darf sich nach dem ausgiebigen Einkauf über eine stärkende Grillwurst von der Metzgerei Traub freuen.

Warme Stiefel beim Schuhhaus Dufner

Wer im Winter keine kalten Füße haben möchte, ist zum langen Einkaufsabend beim Schuhhaus Dufner an der richtigen Adresse. In der Hauptstraße 33 gibt es eine große Auswahl an warmen Stiefeln und Winter-Boots mit echtem Lammfell gefüttert.

Gabriele John (links) und Marion Messmer Foto: Schuhhaus Dufner

Aber auch, wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, wird im Schuhhaus Dufner fündig: Das Sortiment beinhaltet auch schicke Handtaschen oder warme Hausschuhe aus Schurwolle und Burlington-Socken. Beim Shoppen verwöhnt das Dufner-Team rund um Dirk Messmer die Kunden mit feinem Weihnachtsgebäck.

Der „Lange Einkaufsabend mit Schwedenfeuer“ erstreckt sich über die Hauptstraße, den Rudolf-Maschke-Platz, den Marktplatz und den Schwabenpark.