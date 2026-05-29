In der Reblandgemeinde Eimeldingen mit seinen rund 2600 Einwohnern lässt es sich gut leben. Eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie ein umfangreiches Leistungsangebot von Handel, Handwerk und Dienstleistern prägt die Gemeinde mit ihrer 3,5 Quadratkilometer großen Gemarkungsfläche. Zur Attraktivität tragen auch ein vielfältiges Angebot an mittelständischen Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, ein neuer Kindergarten sowie ein lebendiges Vereinsleben bei. Und nicht zuletzt prägen ehrenamtlich engagierte Mitbürger das Gemeindeleben in vielfältiger Weise und sorgen für ein gutes Miteinander.

Die verkehrsgünstige Lage Eimeldingens und die direkte Anbindung von B 3, Bahn, Bus und Autobahn sowie die schnelle Erreichbarkeit des Flughafens EuroAirport sind weitere Pluspunkte der lebendigen Gemeinde. Der zentrale Omnibus-Bahnhof, auf dem sich auch ein von der Eimeldinger Künstlerin Tanja Bürgelin-Arslan entworfenes Buswartehäuschen befindet, gibt es neuerdings ein Miniatur-Wäldchen, das den Platz mit seinem überdachten Fahrradabstellplatz aufwertet. Außerdem befinden sich in unmittelbarer Nähe abschließbare Fahrradboxen.

Großes Gewerbeangebot

Eimeldingen ist zu einem beachtlichen Gewerbe- und Handelsstandort avanciert. „Es ist in der Gemeinde alles vorhanden, was man für den täglichen Bedarf braucht“, verweist Bürgermeister Oliver Friebolin auf das vielseitige Angebot. Bäckerei, Metzgerei, Hotel, Café und Gaststätten, mehrere Friseurgeschäfte, SB-Sparkassen-Geldautomat, Postagentur, Bauernladen sowie Bio-, Lebensmittel- und Drogeriemarkt und eine Tankstelle gibt es im Ort. Außerdem befinden sich in der Gemeinde eine Grundschule, eine Zahnarzt- und Tierarztpraxis.

Namhafte Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe haben sich dank einer optimalen Verkehrsanbindung auf dem rund zwölf Hektar großen Gebiet „Reutacker“ am nördlichen Ortsausgang entlang der B 3 angesiedelt und bieten ein paar hundert Arbeitsplätze.

Der Eimeldinger „Entenkreisel“ mit der Skulptur der Künstlerin Tanja Bürgelin-Arslan Foto: ter

Neben dem „Reutacker“ hat die Gemeinde am südlichen Ortseingang, den die Skulptur „Entenportal“ der Künstlerin Tanja Bürgelin-Arslan als Blickfang prägt, mit dem „Rebacker“ ein zweites Gewerbegebiet. Auf den mehr als sechs Hektar ist ein kleines Handels- und Dienstleistungszentrum entstanden. Mehrere Lebensmittelmärkte, Bio- und Drogeriemarkt, Bäckerei, Café, Bauernladen, Imbiss, Bekleidungsgeschäfte, Kinderschuhgeschäft mit Geschenkartikeln sowie eine Postfiliale locken zum Einkaufen. Im „Rebacker“ gibt es außerdem zwölf Schnellladestationen für E-Autos.

Vielfältiges Vereinsleben

Neben einer ausgezeichneten Infrastruktur hat Eimeldingen noch einiges mehr zu bieten, sei es im Bereich einer abwechslungsreichen Sport- und Freizeitgestaltung oder sei es im Bereich des sozialen Miteinanders, das sich vor allem auch in einem vielfältigen Vereinsleben widerspiegelt. Im Mittelpunkt steht dabei die 2021/22 sanierte Reblandhalle mit zahlreichen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.

Wie wohl sich Bürger in Eimeldingen fühlen, zeigen nachfolgende Stimmen:

Carmen Spohn-Krause Foto: ter

Carmen Spohn-Krause (50), Management-Assistentin bei der IWB Basel (Industrielle Werke Basel): „Ich lebe sehr gerne in Eimeldingen. Der Ort verbindet dörflichen Charakter mit einer sehr guten Infrastruktur – man kennt sich und alles Wichtige ist vor Ort. Besonders verbunden fühle ich mich mit Eimeldingen, weil ein Teil meiner Familie väterlicherseits von hier stammt. Die Geschichten meines Vaters machen den Ort für mich zu einem Stück Heimat. Ich schätze das Leben hier am Mühlebach sehr und genieße die Spaziergänge mit meinem Hund Teddy durch die Reben und entlang der Kander. Diese Nähe zur Natur macht Eimeldingen für mich zu einem besonderen Lebensmittelpunkt.“

Gerd Hund Foto: ter

Gerd Hund (63), seit 33 Jahren selbstständiger Sanitär- und Klempnermeister: „Ich bin in Eimeldingen groß geworden und entsprechend mit der Gemeinde stark verbunden. Die Infrastruktur der zentral gelegenen und dennoch noch ländlich geprägten Gemeinde lässt kaum Wünsche offen. Ob vielfältige Einkaufsmöglichkeiten oder eine große Zahl an Arbeitsplätzen im großen Gewerbegebiet, ob die sehr gute Verkehrsanbindung oder ein umfassendes Freizeitangebot, in Eimeldingen lässt es sich gut leben und arbeiten. Ich war und bin selbst in Sportvereinen aktiv und weiß das intakte Vereinsleben in der Gemeinde zu schätzen. Meine Frau und ich fühlen uns sehr wohl hier.“

Melanie Aenis Foto: ter

Melanie Aenis (51), Schulsekretärin an der August-Macke-Schule in Kandern: „Mir gefällt es sehr gut in Eimeldingen. Meine ganze Familie wohnt hier und in der nahen Umgebung, was mir sehr wichtig ist. Ich schätze die Nähe zur Natur, das ländliche Wohnen und zugleich die Nähe zu Basel und Lörrach. Die Wege zur Arbeit sind dank der günstigen Verkehrslage kurz. Außerdem kann man viele Dinge des täglichen Bedarfs direkt vor Ort erledigen, wo es Lebensmittelgeschäfte, Bauernladen, Drogerie, Post, sehr gute gastronomische Angebote etc. gibt. Wünschenswert wäre noch eine Apotheke. Auch die Freizeitmöglichkeiten sind gut.“