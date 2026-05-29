Die Gemeinde ist ein beliebter Wohnort mit einer guten Infrastruktur.
In der Reblandgemeinde Eimeldingen mit seinen rund 2600 Einwohnern lässt es sich gut leben. Eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie ein umfangreiches Leistungsangebot von Handel, Handwerk und Dienstleistern prägt die Gemeinde mit ihrer 3,5 Quadratkilometer großen Gemarkungsfläche. Zur Attraktivität tragen auch ein vielfältiges Angebot an mittelständischen Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, ein neuer Kindergarten sowie ein lebendiges Vereinsleben bei. Und nicht zuletzt prägen ehrenamtlich engagierte Mitbürger das Gemeindeleben in vielfältiger Weise und sorgen für ein gutes Miteinander.