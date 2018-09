Anzeige Hier kommt die Küche nicht von der Stange

(ds). Am kommenden Wochenende lädt das Traditionsunternehmen "Schlee Küche und Idee" zu seiner großen Herbstaktion in den Talweg 4 ein. Die Besucher können sich am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr auf der rund 300 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche umsehen.