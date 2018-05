Anzeige Hier kommt alles in die Tüte

Unternehmen noch eigentümergeführt

Die Maschinenbau-Firma wurde 1966 von Eva Maria und Eugen Schierle in Kernen im Remstal gegründet. Eugen Schierle – mittlerweile 84 Jahre alt – steht dem Betrieb noch immer mit Rat und Tat zur Seite. Seit 1989 ist das eigentümergeführte Unternehmen in Villingendorf angesiedelt, beschäftigt 25 Mitarbeiter, und ist international tätig. Die Maschinen werden weltweit ausgeliefert. Aufgrund des stetigen Wachstums ist der Betrieb auf der Suche nach Mechatronikern, Servicetechnikern und Konstrukteuren. PACKMAT hat Partner in unterschiedlichsten Branchen wie Medizin- und Verbindungstechnik sowie in der Möbelindustrie oder im Automobilbereich.