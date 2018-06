Anzeige Hier können es sich die Gäste gut gehen lassen

Volleyball spielen und ihren Gleichgewichtssinn auf der Slackline erproben können die Besucher des Schlosshoffestes, zu dem der TSV Lautlingen am Sonntag einlädt. Vorführungen der verschiedenen Jazztanzgruppen werden außerdem für Unterhaltung sorgen und den TSV Lautlingen auch sportlich repräsentieren.

Der Mittagstisch beim Schlosshoffest bietet wieder ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Speisen. Sicher ist für jeden Geschmack etwas dabei, hoffen die Veranstalter vom TSV Lautlingen, und so soll für das leibliche Wohl bestens gesorgt werden. Außerdem soll neben deftigen Speisen ein großes Kuchenbuffet mit Selbstgebackenem für zusätzliche Gaumenfreuden sorgen. Der TSV Lautlingen freut sich auf gemütliche Stunden beim gemeinsamen Feiern bei hoffentlich herrlichem Sonnenschein. Sollte das Wetter dem TSV Lautlingen Regen schicken, so wird die Veranstaltung von den Verantwortlichen kurzerhand in die angrenzende Lautlinger Schlossscheuer verlegt.

Jung und Alt sind herzlich eingeladen, ein paar gemütliche Stunden mit dem TSV Lautlingen bei seinem traditionellen Schlosshoffest zu verbringen und es sich gut gehen zu lassen.