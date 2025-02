Anzeige: HGV Oberndorf und Schulen bringen Schüler und Azubis ins Gespräch

„Schüler meets Azubi“ ist ein Format, bei dem die Oberndorfer Schulen gemeinsam mit dem Handels- und Gewerbeverein Oberndorf Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsbetrieben zusammenbringen. In diesen Tagen kamen dazu mehr als 400 junge Frauen und Männer in die Neckarhalle, um sich an 42 Messeständen über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren. Erstmals wurden in diesem Jahr auch Duale Studiengänge präsentiert. Erfahren Sie hier, was an den Ständen los war und was das Besondere von „Schüler meets Azubi“ ist.

Erzieherin, Forstwirt, Dachdecker, gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst, Gleisbauer, Elektroniker, Mechatroniker, Lokführer, Industriemechaniker, Oberflächenbeschichter, Fleischer, Fleischereifachverkäuferin, Pflegefachkraft, Ausbildungen im Justizvollzug...

Foto: Eric Zerm/Eric Zerm

Dies ist nur ein winziger Ausschnitt aus den Ausbildungsberufen, über die sich Schüler aus Oberndorf beim diesjährigen Berufetag „Schüler meets Azubi“ in der Neckarhalle informieren konnten. Passend zum Namen des Berufetags hatten einige der mehr als 40 Aussteller Auszubildende dabei, die im Gespräch mit den Schülern aus ihrem Alltag erzählen konnten.

Azubis erzählen von ihrem Beruf

Am Stand von Kaelin Aero aus Oberndorf stehen gleich drei Azubis bereit. Philipp Rapp und Silas Kägi berichten von ihrer Ausbildung zum Fluggerätemechaniker, Marie Schmidt erlernt bei Kaelin den Beruf der Industriekauffrau.

Über Praktikum in die Ausbildung

Das HGV-Maskottchen Hugo am Stand der Metzgerei Jauch. Foto: Eric Zerm/Eric Zerm

Am Stand der Oberndorfer Metzgerei Jauch verrät Benjamin Heimerdinger, im ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Fleischer, dass er seinen Beruf über ein Praktikum kennengelernt hat. Direkt neben ihm am Stand: Inhaber Michael Jauch, der mehreren Schülerinnen von der Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin berichtet.

Herzen aus Schiefer

Am Stand der Firma K.H. Lange können die Schüler mit einem Schieferhammer arbeiten. Foto: Eric Zerm/Eric Zerm

Matthis Klingel, Dachdeckerlehrling bei der Firma K.H. Lange aus Bochingen, lässt die Besucher am Stand mit einem Schieferhammer Herzen klopfen. Dachdeckermeister Benedikt Hug, für die Ausbildung im Betrieb zuständig, hat dabei zugleich ein geschultes Auge auf die Geschicklichkeit der Besucher.

Schachspiel als Azubi-Projekt

Am Stand des Metallverarbeiters Carl Hirschmann aus Fluorn-Winzeln gibt es ein von Auszubildenden erstelltes Schachspiel zu sehen. Die Figuren sind CNC-gedreht und gefräst, die Hälfte der Spielfiguren ist schwarz eloxiert, es gibt Gravuren und gelaserte Symbole, und die Einsätze auf dem Schachbrett sind aus Messing. „Unsere Auszubildenden haben das selber entworfen, programmiert und hergestellt“, sagt Ausbildungsleiter Harald Maier stolz.

Vielfältige Ausbildungen bei der Stadt Oberndorf

Relativ groß ist der Stand der Stadt Oberndorf, an dem sehr unterschiedliche Ausbildungsgänge präsentiert werden. Vom Forstwirt über Kaufmann/Kauffrau – IT-Management, über die Erzieherin in praxisorientierter Ausbildung bis zum Studium; auch der Bachelor of Arts – Public Management (gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) wird vorgestellt.

Virtueller Rundgang im AOK-Bildungszentrum

Eine Attraktion am Stand der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist eine Virtual-Reality-Brille, die einen dreidimensionalen Blick ins AOK-Bildungszentrum in Pfedelbach-Untersteinbach ermöglicht. „Dort findet der Blockunterricht statt; mit Unterkunft und Verpflegung“, erklärt Nicole Steuerwald, Sozialversicherungsfachangestellte.

Fragen nach Zusatzleistungen

Auffallend ist, dass die jungen Frauen und Männer an den Ständen gezielt nach Zusatzleistungen fragen. Bei der DB ist das – so ist zu hören – unter anderem ein 13. Monatsgehalt, ein Jobticket oder ein Mietkostenzuschuss für junge Menschen, die für die Ausbildung umziehen müssen. Am Stand der Bundeswehr erklärt Hauptmann Andreas Wendel, dass Träger der Uniform kostenlos mit der Bahn fahren, freie Unterkunft haben und für die Verpflegung nur einen kleinen Kostensatz tragen müssen.

Das Format „Schüler meets Azubi“

Hinter „Schüler meets Azubi“ stehen der Schulverbund Oberndorf und die Industrieabteilung des Handels- und Gewerbevereins Oberndorf. Erstmals waren in diesem Jahr auch Duale Studiengänge im Angebot, für die Abitur die Voraussetzung ist. „Das war ein Wunsch der Betriebe“, so Franziska Bareis, die sich beim Schulverbund um das Thema Berufsorientierung kümmert. Wegen dieser Ausbildungsgänge war in diesem Jahr auch erstmals das Gymnasium am Rosenberg dabei.

Anfänge als kleine Messe auf dem Schulcampus

„Schüler meets Azubi“ begann vor Jahren als kleine Messe auf dem Schulcampus. 2024 gestellte sich dann der Handels- und Gewerbeverein dazu, und man verlegte die Veranstaltung in die Neckarhalle. Auch die Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz sind jetzt beteiligt.Um die Gespräche gut zu strukturieren, gab es bei „Schüler meets Azubi“ erstmals einen festen Zeitplan, über den – nach einem akustischen Signal in der Halle – an den Ständen durchgewechselt wurde.Schüler, die im Rahmen von „Schüler meets Azubi“ fünf Stempel für fünf gute Gespräche gesammelt hatten, konnten sich an einer Verlosung des HGV beteiligen. Der Gewinn: ein Tablet-Computer.