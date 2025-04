Anzeige: HGV lädt zum Bummeln ein

Beim „Frühlingserwachen“ am 6. April öffnen von 12 bis 17 Uhr wieder einige Firmen und Geschäftsleute ihre Türen und Tore, um sich von ihrer besten Seite zu präsentieren, ihre Besucher zu beraten und zum Einkaufsbummel einzuladen. Dabei werden den Interessierten unter anderem die aktuellsten Trends der Modewelt gezeigt. Eine große Auswahl an modernen Schuhen gibt es bei den beiden Schuhgeschäften Schoy und Schell. Außerdem lädt das Ofenstudio Mertens in seine Ausstellung ein, wo unter anderem auch frischgebackenes Brot aus dem Kaminofen angeboten wird.

Ebenfalls geöffnet an diesem verkaufsoffenen Sonntag hat das Autohaus Karsch und präsentiert die aktuellsten Modelle. Die breite Angebotspalette beinhaltet außerdem so manches Schnäppchen. Zudem gibt es hier und da eine besondere Attraktion für die ganze Familie. Obendrein besteht so auch die Möglichkeit noch das eine oder andere Mitbringsel für das Osterfest mit nach Hause zu nehmen. Beim Modegeschäft ALICA gibt es Kinderschminken und im Außenbereich platziert sich Gülsen Martelock mit ihrem Crepès-Stand.

Ein weiterer Höhepunkt bietet der Handwerkermarkt in Bisingens guter Stube, der Hohenzollernhalle, sagt HGV-Vorsitzender Guido Petran. So bestehe für die Besucher aus nah und fern die Möglichkeit, zwischen ihrem Bummel in die teilnehmenden Geschäfte in der Hohenzollernhalle zu schauen, zu stöbern und hier und da etwas Köstliches zu genießen und obendrein auch einen der angebotenen Artikel käuflich zu erwerben.

Sowohl HGV als auch Verwaltung sind zuversichtlich, dass auch dieser Event zu einem unvergesslichen Tag für die Gäste wird.