Anzeige Hezels Motto: "Wünsche erfüllen, Werte erhalten"

Als "Portas"-Fachbetrieb ist Martin Hezel ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um preisgünstige Alternativen zur Neuanschaffung von Türen, Fenstern oder gar einer neuen Küche geht. Mit seinem Team unterbreitet er den Kunden nach dem Motto "Wünsche erfüllen und Werte erhalten" ein Angebot zur Realisierung moderner, zeitgemäßer und wertbeständiger Renovierungslösungen für das Zuhause.

Neben Fenstern, Türen, Treppen und Deckenrenovierungen führt Martin Hezel Küchenmodernisierungen durch und bietet auf den Kunden zugeschnittene Schranklösungen. Daneben nimmt Hezel die üblichen Schreinerarbeiten vor und verlegt fachgerecht Laminat-, Vinyl- und Parkettböden. Mit seinen erfahrenen Mitarbeitern geht er nicht nur auf die individuellen Wohnwünsche seiner Kunden ein, sondern er erfüllt sie auch.

Am kommenden Samstag und Sonntag lädt Martin Hezel die Besucher zum herbstlichen "Tag der offenen Tür" in seine Ausstellungsräume in der Zollhausstraße 56 in Winzeln ein. Neben vielen Informationen können sich die Besucher auch auf Kaffee und Kuchen freuen.