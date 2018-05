Anzeige „Hey, Mercedes - du siehst genial aus!“

Jetzt nur nicht pikiert gucken – die Überschrift über diesen Text ist nicht frauenfeindlich – ganz im Gegenteil. Die „Mercedes“, über die wir hier reden, ist ein Auto – das eben derzeit coolste Auto auf dem Markt. Das sagen nicht wir – sondern ein kleiner Junge, der bei der Präsentation der neuen A-Klasse im Autohaus Wackenhut in Nagold die neue Premium-Kompaktklasse mit großen Augen und offenen Mund bestaunt hat.

Wackenhut-Verkaufsleiter Alexander Dittus stand als Zeuge daneben. Und musste zugeben: „Der junge Mann hat einfach Recht.“ Die neue A-Klasse weckt Emotionen. Bei Luci Spretke zum Beispiel. Sie ist eine sogenannte „Explainerin“ der A-Klasse. Wer jetzt denkt: ’Wozu brauch ich jemand, der mir ein Auto erklärt!?’ - „Explain“ ist ja das englische Wort für „Erklären“. Nun, der hat sich eben noch nicht in eben diese neue A-Klasse gesetzt. Denn hier gilt: Vergessen Sie einfach erst einmal alles, was Sie über Autos zu wissen glauben. Die neue A-Klasse ist ’anders’ – faszinierender, innovativer, sinnlicher, emotionaler – als alles, was man bisher in seinem Leben an Autos so gefahren haben dürfte.

Wir sitzen in der AMG-Line der neuen A-Klasse. „Raumschiff Enterprise“, sagt Explainerin Luci. Und das stimmt: ein riesengroßes knallbuntes Display nimmt fast die gesamte Breite des Armaturenbretts ein. Sieht aus wie der Arbeitsplatz in einem Raumschiff. „Hey, Mercedes, dimm die Beleuchtung auf grün.“ Eine weibliche Stimme antwortet tatsächlich: „In Ordnung.“ Die LEDs rund ums Armaturenbrett, das „Ambient-Light“, wechseln augenblicklich die Farbe zu einem intensiven Grün. Mit diesem Auto – mit Namen „Mercedes“ - kann man tatsächlich sprechen!? Endlich mal jemand der auf einen hört und macht, was man sagt – ist man für einen Moment versucht zu denken.