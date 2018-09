Anzeige Heuser rockt!

1997 schließlich übernimmt er als junger Augenoptikermeister und Betriebswirt das Familienunternehmen von seinem Vater Helmut. Bereut hat es der Chef von zwölf Mitarbeitern seit dem nicht. Im Gegenteil: „Der Umgang mit den Kunden ist einfach spannend.“

Für die Kunden ist das Betreten des Ladengeschäfts im übertragenen Sinne ebenfalls spannend, denn das Sortiment ist zweigeteilt: Erstens gibt es den Uhren- und Schmuckbereich. Heuser: „Hier sind wir eher trendig aufgestellt.“ Sprich, es gibt stetig Neuerungen im Sortiment, reinschauen lohnt sich also permanent.

Daneben hat sich Heuser mit einem außergewöhnlichen Trauring-Sortiment einen Namen in der Region gemacht: „Wir bieten Ringe aus Fair-Trade-Rohstoffen.“ Dank Zertifikat lässt sich die Herkunft des Goldes lückenlos von der Mine bis zur Aufbereitung nachvollziehen. Gut fürs Gewissen der Brautleute und das Einkommen der Mineure! Und für Geschäftsmann Heuser: „Das Interesse an diesen Fair-Trade-Ringen nimmt ständig zu.“

Der zweite Geschäftsbereich, die Brillenabteilung, zeigt sich hingegen abseits des schnellen Trends: „Wir setzen hier auf Hochwertigkeit“, so Heuser. Und so findet sich beispielsweise der Hersteller Albtrauf im Sortiment. Das Unternehmen aus Bad Boll fertigt seine zeitlos modernen Gestelle komplett in Baden-Württemberg. Das imponiert dem Optikermeister Heuser. Aber noch besser findet er: „Wenn es irgendein Problem beispielsweise mit einer Beschichtung gibt, dann kann ich direkt den verantwortlichen Meister anrufen und das mit ihm besprechen.“ Der kurze Weg, so schätzt man das eben in Nagold.

Wobei Klaus Heuser nicht nur auf hochwertige Marken setzt, sondern auch auf einen ebensolchen Service: „Wir betreiben eine eigene Werkstatt, müssen die Brillen also nicht erst zum Einpassen der Gläser an eine Zentrale senden.“ Ein Vorteil für die Kunden! Heuser: „Bei uns kann man die fertige Brille bei einfachen Gläsern am Folgetag abholen.“

Einen guten Ruf hat Heuser auch bei Kontaktlinsen. „Speziell bei Gleitsichtlinsen heben wir uns ab“, betont der Geschäftsführer. Diese Sehhilfen waren vor einigen Jahren noch mit Vorsicht zu genießen – der Optikermeister hat es damals selbst ausprobiert. Und lieber abgewartet: „Inzwischen sind diese Kontaktlinsen ausgereift und ich nutze sie selbst gerne in der Freizeit.“

Freizeit ist ein gutes Stichwort, damit zurück zur zweiten Leidenschaft des Klaus Heuser: Der spielt nämlich seit seiner Lehrzeit in der Rockband Voice, die als Schülerband ihre Anfänge hatte.Wer beim Begriff Schülerband schmunzelt, dem sei der Blick ins Internet empfohlen (www.voice-rocks.de) oder besser noch der Besuch eines der Konzerte! Den sonst eher zurückhaltend agierenden Heuser erlebt man dann nass geschwitzt aber glücklich als Semi-Profi an der Trompete sowie als Sänger – unter seinem Spitznamen „Claude“.

Oder man schlendert am eingangs erwähnten Termin nach 20 Uhr durch die Nagolder Innenstadt direkt hinein in Heusers Ladengeschäft: Dort spielt „Voice“ live und unplugged… Klaus „Claude“ Heuser hat davor durchaus Lampenfieber: „Wir haben das noch nie gemacht, aber es wird garantiert ein Erlebnis!“ Autor: Dirk Werner