24 Jahre stand Bürgermeister Hermann Acker an der Rathausspitze. Am heutigen Dienstag endet seine Amtszeit. Seinem Abschied sieht er gelassen entgegen.

Acker stammt gebürtig aus Geislingen (Zollernalbkreis). Nach dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart arbeitete er ab 1979 bei der Großen Kreisstadt Balingen. Dort war er unter anderem Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters und zuletzt Personalamtsleiter. Mit 41 Jahren bewarb er sich als auswärtiger Kandidat um den Posten des Oberndorfer Bürgermeisters.

Bei der Wahl am 4. Juli 1999 setzte er sich mit rund 79 Prozent der Stimmen gegen seine drei Kontrahenten durch. Am 6. September, fast auf den Tag genau vor 24 Jahren, trat er sein Amt in Oberndorf an. 2007 und 2015 wurde er jeweils wiedergewählt.

Lange ließ er offen, ob er ein viertes Mal kandidieren wird. Am 30. Mai, am letzten Tag der Bewerbungsphase, etwa eine Stunde vor Ablauf der Frist, brach er schließlich sein Schweigen: Er werde nicht erneut kandidieren.

Jüngere in der Pflicht

„Ich bin zwischenzeitlich 65 Jahre alt und sehe nun Jüngere in der Pflicht. Es ist meines Erachtens in diesem Alter wichtig, loslassen zu können, zumal ich zum Ende einer weiteren Amtsperiode 73 Jahre alt wäre“, sagte Acker. „Die Zukunft sollten die jüngeren Generationen gestalten, denn es geht um ihre Zukunft.“

Nun steht der Ruhestand vor der Tür. Ob sich da Wehmut breit macht? Mitnichten: „Ich hatte lange genug Zeit, um mich auf das Ende meiner Amtszeit vorzubereiten und freue mich auf alles Neue, was mir die Zukunft nun bringt. Insofern hält sich meine Wehmut in Grenzen. Ich scheide völlig gelassen aus“, sagt Acker. Auch wenn er zugibt, dass ihm einige Weggefährten sowie der regelmäßige Austausch mit den Bürgern fehlen werden.

Und wie sehen seine Pläne für den Ruhestand aus? Acker will zunächst einmal die Beine hochlegen. „Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruhn“ – dieses Zitat vom Berliner Grafiker Heinrich Zille (1858 – 1929) wird für Acker zunächst bis zum Jahresende die Lebensphilosophie. „Danach vertraue ich auf Udo Jürgens, der wusste, dass mit 66 Jahren das Leben anfängt und noch lange nicht Schluss ist.“

Stadtbild hat sich gewandelt

In drei Amtszeiten kam einiges zusammen: Unzählige Projekte wurden in den 24 Jahren realisiert. Das Stadtbild hat sich grundlegend gewandelt. „Mein persönliches Fazit fällt sehr positiv aus. Ich konnte zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitaus mehr realisieren, als ich es mir je gedacht hatte“, zieht Bürgermeister Hermann Acker Bilanz.

Unter dem Schlagwort „Stadtvisionen“ wurde ab dem Jahr 2000 zusammen mit Gemeinderat, Bürgern und Interessensgruppen aus allen Stadtteilen ein neuer Stadt- und Verkehrsentwicklungsplan entwickelt. Entstanden ist ein Zukunftskonzept, ein „Masterplan“für die künftige Stadtpolitik.

Durch die daraus resultierenden Maßnahmen hat sich Oberndorf deutlich verändert, so Acker. Er nennt unter anderem die Oberstadtsanierung und -umfahrung und die Umgestaltung des gesamten Bahnhofbereichs mit dem neu entstandenen Neckartalcenter.

Auch in den Stadtteilen habe sich einiges getan, durch neue Wohngebiete, Gewerbegebiete oder Infrastruktureinrichtungen. Als weitere Beispiele für die Stadtteil-Entwicklung nennt Acker die neue Turn- und Festhalle in Beffendorf oder die Neugestaltung des Krone-Areals in Bochingen.

Prozess noch nicht abgeschlossen

Doch der Prozess, der durch die „Stadtvisionen“ angestoßen wurde, ist noch nicht abgeschlossen. „An der Umsetzung dieses Konzeptes arbeiten wir bis heute“, sagt Acker. „Jetzt steht das gesamte Talplatzumfeld einschließlich dem früheren Brauereiareal im zentralen Blickpunkt.“ Mit der Sanierung der Lange-Weg-Treppe wurde im vergangenen Jahr begonnen. Die Pläne für die Talplatzgestaltung nehmen derweil weiter Form an.

Doch nicht alles lief nach Plan, und einige Entscheidungen sorgen im Rückblick dann doch für etwas Bauchschmerzen. So geriet der Umbau des Gebäudes Schuhmarkt 13 aus dem Ruder, die Kosten beliefen sich letztlich auf rund 2,1 Millionen Euro. Die Stadt hat zwar einen Durchgang vom Parkhaus zum Schuhmarktplatz geschaffen, doch „die Kostenentwicklung war eine Katastrophe“, so Acker.

Rund 250 Millionen Euro investiert

Auch das Brauerei-Areal bereitet der Stadt heute noch eine Menge Kopfzerbrechen. Rückblickend gibt Acker zu, dass er sich stärker für die Pläne zweier Oberndorfer Investoren aus dem Jahr 2013 zur Sanierung des Areals hätte einsetzen sollen. Diese hatten eine Wohnanlage geplant. Der Stadt wäre ein Großteil der Abrisskosten erspart geblieben.

An Ackers positivem Fazit ändert das allerdings nichts. Während seiner Amtszeit wurde ein Haushaltsvolumen von insgesamt 1,2 Milliarden Euro abgearbeitet. Rund 250 Millionen Euro hat die Stadt in Projekte investiert. „Realistisch betrachtet war mehr nicht leistbar“, sagt der scheidende Schultes. Und neben der Stadtentwicklung blickt Acker auch zufrieden auf die blühende Vereinslandschaft sowie das wachsende kulturelle Programm und die Städtepartnerschaften mit den Städten Thierville-sur-Meuse sowie Oberndorf bei Salzburg.