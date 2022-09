2 Vom 6. bis einschließlich 9. Oktober findet in Villingen der Herbstmarkt statt. Foto: Heinig

Villingen-Schwenningen - Die Vorfreude auf ein Einkaufserlebnis, auf Begegnungen und Gespräche an den Ständen ist bei allen Beteiligten groß. Fast 200 fahrende Händler haben laut Sascha Zwirblis von der ARGE Märkte & Veranstaltungen GbR ihr Kommen angemeldet.

Freuen können sich die Kunden auf viele Stammbeschicker, darunter auch Christian Mauch aus Offenburg mit seinen Hosenträgern, Leder- und Elastikgürteln, der Villinger Metzgermeister Hansjörg Bächle mit seinem Würstle-Wagen und die Puppenkleidermacherin Gabriele Schützelhofer aus Dauchingen.

Das zweite Mal als Veranstalter tätig

Ob Blumenzwiebeln, die jetzt bald in die Erde müssen, Wärmendes für den nahenden Winter, das in Zeiten der Energiekrise sicherlich einen höheren Stellenwert als normalerweise einnimmt, hausgemachte Lebensmittel – von Wildsalami über Bauernbrot bis hin zu italienischen Süßigkeiten – oder Körbe, Messer, Tischdecken und Gewürze: das Angebot auf dem Herbstmarkt wird wieder so vielseitig und abwechslungsreich sein, dass es viele Besucher auch aus dem Umland nach Villingen lockt, hofft Sascha Zwirblis. Nach dem Frühjahrsmarkt in diesem Jahr ist er das zweite Mal als Veranstalter tätig, nachdem die Zuständigkeit für die Organisation der Märkte von der Stadt auf die ARGE übergegangen ist.

Bewährtes aber auch Neues

Um einen attraktiven Markt zu kreieren setzt er auf Bewährtes, aber auch auf Neues und Ausgefallenes. Europäische Feinkost, afrikanisches Kunsthandwerk, erstmals eine Cocktailbar und ein Imbissstand, an dem vor Ort Lachs über dem offenen Feuer geräuchert wird, konnte er für den Villinger Markt gewinnen. Die Bickenstraße wird mit einem Kinderkarussell und einem Riesengreifer, mit dem sich Spielsachen angeln lassen, einmal mehr Anziehungspunkt vor allem für die Kinder.

In bewährter Form haben sich auch wieder etliche etablierte Händler den Platz vor ihrem Laden für einen Verkaufsstand gesichert, darunter die Gastronomen mit Außenbewirtung. Jetzt, so Zwirblis, müsse nur noch das Wetter passen, damit der Herbstmarkt zu einem für alle erfolgreichen Erlebnis wird. Die Stände sind werktags von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.