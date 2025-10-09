Anzeige: Herbstfest im Radzentrum Nagold

Nächstes Wochenende, vom 10. bis zum 12. Oktober, nutzt das Radzentrum den Urschelherbst inklusive verkaufsoffenem Sonntag, um Freunden des Radfahrens etwas Besonderes zu bieten. Unter dem passenden Titel Herbstfest hat das Team verschiedene Aktionen auf die Beine gestellt, von denen nicht nur Radsportler profitieren, sondern an denen auch jene Freude haben werden, die vielleicht gerade erst mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Zweirad zuzulegen – sei es mit Elektroantrieb oder ohne, sportlich oder komfortabel, knallig bunt oder in gedeckten Farben.

Um das Wochenende voll auskosten zu können, öffnet das Radzentrum seine Türen am Samstag eine Stunde länger als üblich (also von 9 bis 17 Uhr) und zusätzlich am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Da bietet sich gemütliches Stöbern in dem großen Sortiment an: Kinderräder, Jugendräder, sportliche Bikes und ein besonders großes Sortiment an E-Bikes stehen Reifen an Reifen auf den beiden Stockwerken des Radzentrums. Darunter finden sich auch einige neue Fahrräder und E-Bikes, die beim Herbstfest vorgestellt werden. Dazu findet sich jede Menge an nützlichem Zubehör, von Helmen und Funktionskleidung bis hin zu ergonomischen Sätteln. Das Radzentrum bietet eben wirklich alles rund ums Bike – bis hin zum kompetenten Werkstattservice im eigenen Haus.

Der große Vorteil einer Beratung beim Fachhändler, für die während des Herbstfestes durchaus Zeit sein wird: Die Männer und Frauen helfen bei der Wahl des richtigen Bikes, sei es einfache Entscheidungsfindung oder passgenaue Körpermessung für die richtige Radgröße oder den perfekten Sattel. Übrigens gibt es auch wieder Aktionen rund ums Rad und bei einem Gewinnspiel können tolle Preise ergattert werden. Was genau der Hauptgewinn sein wird, darauf dürfen Besucher noch gespannt sein.



Namhafte Partner sind vor Ort

Was das Radzentrum neben der großen Auswahl auszeichnet, sind die namhaften Hersteller, welche der Fachhandel führt. Räder von Haibike oder Helme von Fox sind nicht umsonst so beliebt. Natürlich werden auch preisgünstigere Modelle angeboten. Hauptsache ist, die Qualität stimmt. Beim Herbstfest werden sich einige der Partner des Radzentrums präsentieren, darunter die bekannten Zweirad-Hersteller Merida, Centurion, Focus und Kalkhoff. Auch Tatonka, der Spezialist für Outdoor-Ausrüstung, ist am Start. Als regionaler Partner kommt noch das Aramis Tagungs- & Sporthotel dazu. Besucher erwartet also ein erster Blick auf neue Modelle und Trends, gepaart mit fachlicher Beratung direkt vom Hersteller.



Trial-Shows auf dem Einrad

Action darf bei einem Fachhandel für Zweirad-Sport natürlich auch nicht fehlen. An allen drei Tagen des Herbstfestes wird es ganz besondere Trial-Shows geben – und zwar auf dem Einrad. Am Freitag, 10. Oktober, findet die Show um 16 Uhr statt. Am Samstag, 11. Oktober, können die besonderen Vorführungen um 12, 14 und 16 Uhr bestaunt werden. Und am Sonntag, 12. Oktober, wird es um 14 und um 16 Uhr Trial-Shows geben. Geschicklichkeit, Balance, Übung und sportlicher Ehrgeiz können zu diesen Zeiten bestaunt werden.

Köstliches aus der Radlerhütte

Bei so einem bunten Programm darf eine Stärkung für die Besucher nicht fehlen. Darum fährt das Radzentrum mit seiner Radlerhütte vor, aus der Rote Wurst und Weckle und erfrischende Getränke verkauft werden.



Wer es nicht zum Herbstfest schafft, kann einen Blick in den Onlineshop des Nagolder Fachhändlers werfen und dort aus dem vollen Sortiment schöpfen.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel