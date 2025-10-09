Anzeige: Herbstfest im Radzentrum Nagold

Nächstes Wochenende, vom 10. bis zum 12. Oktober, nutzt das Radzentrum den Urschelherbst inklusive verkaufsoffenem Sonntag, um Freunden des Radfahrens etwas Besonderes zu bieten. Unter dem passenden Titel Herbstfest hat das Team verschiedene Aktionen auf die Beine gestellt, von denen nicht nur Radsportler profitieren, sondern an denen auch jene Freude haben werden, die vielleicht gerade erst mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Zweirad zuzulegen – sei es mit Elektroantrieb oder ohne,
sportlich oder komfortabel, knallig bunt oder in gedeckten Farben.
Um das Wochenende voll auskosten zu können, öffnet das Radzentrum seine Türen am Samstag eine Stunde länger als üblich (also von 9 bis 17 Uhr) und zusätzlich am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Da bietet sich gemütliches Stöbern in dem großen Sortiment an: Kinderräder, Jugendräder, sportliche Bikes und ein besonders großes Sortiment an E-Bikes stehen Reifen an Reifen auf den beiden Stockwerken des Radzentrums. Darunter finden sich auch einige neue Fahrräder und E-Bikes, die beim Herbstfest vorgestellt werden. Dazu findet sich jede Menge an nützlichem Zubehör, von Helmen und Funktionskleidung bis hin zu ergonomischen Sätteln. Das Radzentrum bietet eben wirklich alles rund ums Bike – bis hin zum kompetenten Werkstattservice im eigenen Haus.