Anzeige: „Hengstetter Gutschein“ – eine Erfolgsgeschichtewird digital

Seit 2015 gibt es den „Hengstetter Gutschein“ – jetzt wird die erfolgreiche Aktion, die den lokalen Handel unterstützt, digital.
Der neue digitale „Hengstetter Gutschein“ ist da. Das Erfolgsmodell, das seit 2015 in Papierform sehr viel Kaufkraft im Einzugsgebiet des GHV Althengstett gehalten hat, ist ab sofort als zeitgemäßer digitaler Geschenkgutschein mit erweiterten vielfältigen Möglichkeiten erhältlich. Mit dem digitalen Gutschein kann bei allen teilnehmenden Betrieben in der Region bezahlt werden.