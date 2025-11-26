Anzeige: „Hengstetter Gutschein“ – eine Erfolgsgeschichtewird digital

Seit 2015 gibt es den „Hengstetter Gutschein“ – jetzt wird die erfolgreiche Aktion, die den lokalen Handel unterstützt, digital.

Der neue digitale „Hengstetter Gutschein“ ist da. Das Erfolgsmodell, das seit 2015 in Papierform sehr viel Kaufkraft im Einzugsgebiet des GHV Althengstett gehalten hat, ist ab sofort als zeitgemäßer digitaler Geschenkgutschein mit erweiterten vielfältigen Möglichkeiten erhältlich. Mit dem digitalen Gutschein kann bei allen teilnehmenden Betrieben in der Region bezahlt werden.

Das Verfahren ist kinderleicht. Das Guthaben kann flexibel auf den Gutschein gebucht werden, es gibt keinen Mindestbetrag. Das Guthaben kann mithilfe des QR-Codes auf der Gutscheinkarte im EC-Kartenformat oder dem Smartphone auch in Teilbeträgen eingelöst werden.

Also, wer jetzt vor Weihnachten ein sinnvolles Geschenk für seine Lieben sucht, kann sich auf der Plattform www.hengstetter-gutschein.de schlau machen. dort findet sich alles grundsätzlich Wissenswerte zum digitalen „Hengstetter Gutschein“.

Zahlreiche GHV-Mitgliedsbetriebe sind dabei

Bei diesen GHV-Mitgliedsbetrieben können ab sofort Gutscheinkarten erworben und aufgeladen werden: Radax GmbH, 17EINS7 Motorradtechnik, nail it !, Nagelkosmetik, Stilwerk17 Grafikdesign, Möbelhaus Bühler Schäfer, CarTech Schnattinger sowie die Heckengäu-Brennerei in Gechingen.

Gutscheine können auch per E-Mail verschickt und als PDF-Datei ausgedruckt werden, das Prozedere hierzu findet sich auf der Plattform unter dem Button „Gutschein kaufen“.

Unter www.hengstetter-gutschein.de/annahmestellen gibt es eine Übersicht, welche Händler, Dienstleister und Gastronomen bisher den Hengstetter-Gutschein für Einkäufe akzeptieren. Diese Liste erweitert sich stetig. Im neuen Jahr wird zum Beispiel der Edeka-Markt Mägerle in Althengstett dabei sein.

Viele Vorteile für Unternehmen und ihre Mitarbeiter

Ab sofort haben interessierte Unternehmen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern mit dem digitalen „Hengstetter Gutschein“ im wieder aufladbaren EC-Kartenformat monatlich eine steuer- und sozialabgabenfreie Sachlohnzulage von bis zu 50 Euro zukommen zu lassen.

Um diese Möglichkeit nutzen zu können, ist keine Mitgliedschaft im GHV Althengstett erforderlich. Unternehmen, die sich dafür interessieren, können unter der Nummer 07051 934496 telefonisch kontakt aufnehmen oder eine E-Mail an marketing@ghv-althengstett.de schreiben.

Die alten Gutscheine aus Papier sind noch bis Ende 2027 gültig

Es sind noch zahlreiche bisher nicht eingelöste „Hengstetter Gutscheine“ in der bisherigen Papierform im Umlauf. Die GHV-Führung weist darauf hin, dass diese nur noch bis spätestens 31.12.2027 bei den auf den Gutscheinen aufgedruckten Annahmestellen eingelöst werden können.