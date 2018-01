Anzeige Hengstetter Gewerbetreibende starten jetzt wieder durch

Die Mannschaft ist hochmotiviert und voller Tatendrang", sagte GHV-Vorsitzender Martin Delago. Denn natürlich traf der Vorstand bereits vorbereitende Maßnahmen.

Zunächst hält der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden am 7. März seine Hauptversammlung ab. Im Sportheim in Ottenbronn wird es dann einen Rückblick auf das zurückliegende Geburtstagsjahr des GHV geben. Zweiter Vorsitzender Roland Leyhr wird diesen Part bestreiten, in den außerdem die Firmen-Filme des Schwarzwälder Boten einfließen. "Es muss ein bravouröses Fest gewesen sein, und bis heute erhält das Büfett großes Lob", konstatierte Delago zum Echo über die Gala und ist dankbar dafür, dass der Verein ihm aufgrund seiner persönlichen Situation den Rücken frei hielt.

Turnusgemäß stehen darüber hinaus Wahlen an. "Das Team steht und auch ich werde wieder kandidieren", stellte Delago fest.