Anzeige: Hell, modern, barrierefrei und mit mehr Platz: Die frisch sanierte Neuapostolische Kirche in Oberndorf

Hell, modern, barrierefrei und mit mehr Platz: Die frisch sanierte Neuapostolische Kirche in Oberndorf

1 Die Neuapostolische Kirche in Oberndorf Foto: /Eric Zerm

Die Neuapostolische Gemeinde Oberndorf feiert ihre frisch sanierte Kirche in Oberndorf. Allein das Foyer bietet viele neue Möglichkeiten.









„Ich finde die Beleuchtung sehr stimmig“, schwärmt Horst Schneider, lange Jahre Leiter des neuapostolischen Kirchenbezirks Dornhan, beim Rundgang durch das frisch sanierte Kirchengebäude in Oberndorf. Der große Hauptraum, in dem die Gottesdienste stattfinden, hat links und rechts Fenster, die fast bis zur Decke reichen, und von der Decke tauchen langgezogene LED-Leisten den Raum zusätzlich in ein helles, aber angenehmes Licht.