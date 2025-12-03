Wärmepumpe ja oder nein? Soll es eine Pellets-Heizung oder eine Hybrid-Lösung sein? Oder haben Öl und Gas doch eine Zukunft? Derzeit herrscht bei vielen Eigenheimbesitzern große Ratlosigkeit über den richtigen Weg beim Heizungs- oder Energiesystem. Klimacoach Achim Kimmich bringt Licht in das aktuelle Chaos rund um Förderungen und Zuschüsse.

Steuer: Öl und Gas teuer Der Diplom-Ingenieur informiert in seinem Vortrag bei der Firma Sturm über „Energiesysteme mit Zukunft“. „Alle Fragen zum Thema Wärmepumpe, Pellets-Heizung, Photovoltaik oder Hybrid-Lösungen können gestellt werden“, verspricht die Firma Sturm. Und: „Herr Kimmich berät Anbieter-unabhängig.“

Fakt ist, dass die CO2-Steuer das Heizen mit Öl und Gas immer teurer macht und der Umstieg zu nachhaltigen Alternativen auf lange Sicht die günstigere Option ist.

Fördermöglichkeiten

„Aktuell gibt es noch die Möglichkeit auf den Spitzenfördersatz von bis zu 70 Prozent auf eine neue Heizung!“ so die Firma Sturm Sanitär- und Heizungstechnik. „Jetzt handeln lohnt sich also, um den Wert des Eigenheims zu sichern und beruhigt in die Zukunft zu gehen.“

Firma Sturm vor 25 Jahren gegründet

Die Firma Sturm Sanitär- und Heizungstechnik wurde vor 25 Jahren gegründet. Über die Jahre wuchs die Firma immer weiter und entwickelte sich dabei auch im Bereich der Nachhaltigkeit weiter. „Energiesysteme mit Zukunft sind unumgänglich und sind sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung relevanter denn je“, weiß das Unternehmen. Mit zwei zertifizierten Klimacoaches ist die Firma Sturm auf den Einbau von Wärmepumpen spezialisiert und unterstützt die Kunden von der Planung über die Antragstellung zur Förderung bis hin zur vollständigen Umsetzung des Projekts. Jedes Gebäude wird individuell behandelt und genau analysiert. So wird sichergestellt, dass die Lösung am Ende maßgeschneidert zu den Bedürfnissen der Besitzer passt.

Zur Planung des Vortrags „Energiesysteme mit Zukunft“ am Dienstag, 9. Dezember, um 18 Uhr in den Räumen der Firma Sturm, Neckarwiesen 5 in Sulz am Neckar, bittet das Unternehmen um Anmeldung. Möglich ist das über den nebenstehenden QR-Code. Einfach den Code abscannen und das Formular ausfüllen. Weitere Informationen gibt es unter www.sturm-sulz.de oder Telefon 07454/976900. Der Vortrag findet direkt in der großzügigen Heizungsausstellung statt. Hier haben die Besucher die exklusive Möglichkeit, die Heizanlagen direkt zu begutachten. Die Räume öffnen schon um 17 Uhr.