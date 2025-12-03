Am Dienstag, 9. Dezember, lädt die Firma Sturm Sanitär- und Heizungstechnik GmbH, Neckarwiesen 5 in Sulz, um 18 Uhr zum Live-Vortrag mit Klimacoach Achim Kimmich ein.
Wärmepumpe ja oder nein? Soll es eine Pellets-Heizung oder eine Hybrid-Lösung sein? Oder haben Öl und Gas doch eine Zukunft? Derzeit herrscht bei vielen Eigenheimbesitzern große Ratlosigkeit über den richtigen Weg beim Heizungs- oder Energiesystem. Klimacoach Achim Kimmich bringt Licht in das aktuelle Chaos rund um Förderungen und Zuschüsse.