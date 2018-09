Anzeige "Heilige Blechle", Musik und Rallye-Legende

Die für den Verein Oldstyler arbeitsreiche und deshalb nur alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung ist seit der ersten Auflage stetig größer geworden. 200 Autos mit "H"-Kennzeichen rollten bei der Premiere im Jahr 2011 an, zuletzt, im Jahr 2016, waren es genau 722, erinnert sich Frank Hildwein. Und dazu Tausende von Besuchern. "Das war schön, und das war stressig", sagt Hildwein.

Für die "Oldstyler", die seit 2013 als Verein organisiert sind, bedeuten die Treffen jede Menge Arbeit. Neben Privatleuten, die Spaß an "heiligen Blechle" haben, sind bei den Oldstylern auch einige Gewerbetreibende dabei, die alle von Berufs wegen mit Autos zu tun haben. Nebenher solche Großereignisse auf die Beine zu stellen wäre für die rund 30 Mitglieder der Oldstyler allein kaum zu schaffen – weshalb sie dankbar für jede Hilfe sind. Angehörige packen ebenso mitan wie Mitglieder befreundeter Clubs, etwa von den VW-Audi-Freunden Hohenzollern, die in diesem Jahr die Einweisung der Fahrzeuge übernehmen. Insgesamt sind mehr als 100 Helfer im Einsatz.

Gegenüber der vergangenen Oldstyle Car Show gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Einfahren können die Oldtimer-Fahrzeuge bis Jahrgang 1985 über die Lange Straße/Wasserwiesen an der AHG und damit nicht, wie gewohnt, nahe dem Toom-Naumarkt. Auf dessen Parkplatz findet parallel zum Oldstyler-Treffen eine Sportwagenveranstaltung statt. Der Toom-Parkplatz steht deswegen Besuchern nicht zur Verfügung; stattdessen bitten die Oldstyler darum, die Stellplätze im Gewerbegebiet Gehrn, auf dem Messegelände oder an der Sparkassen-Arena zu nutzen.