1 Bei der Firmenübergabe (von links): Andreas Kaltenbach und seine Frau mit Jürgen Kirgus und dem Mitarbeiterteam von Haustechnik Kaltenbach Foto: Kaltenbach

Zu Sanitär, Heizung und Solar kommt ein umfangreiches Bäderprogramm hinzu. Jürgen Kirgus von „Kidi“ erstellt jetzt für die Kunden von Haustechnik Kaltenbach 3D-Badplanungen.









Link kopiert



2021 hat Anlagenmechaniker Andreas Kaltenbach in Alpirsbach die Firma Haustechnik Kaltenbach – Sanitär Heizung Solar gegründet. Derzeit beschäftigt er am Firmensitz Am Erlenbach 2 neben den vier Monteuren noch eine Bürokraft.