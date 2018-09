Anzeige Hausgemachte Spezialitäten

Irena Kugele hat ihr Handwerk im Café Müller in Freudenstadt gelernt. Im Hotel Engel in Baiersbronn-Obertal verantwortete sie danach eine Zeit lang die Pâtisserie. Nach einem berufsbegleitenden Meisterkurs und einer Prüfung mit Auszeichnung übernahm Irena Kugele die Leitung der Konditorei von Zieglers Backstube in Schopfloch.

"Die Selbstständigkeit mit einem eigenen Café war aber immer mein Lebenstraum", sagt die Konditormeisterin. Ein innovatives, modernes und gemütliches Café soll es werden, in dem sie ihre Gäste mit Kaffee- und Teespezialitäten und modernen Kuchen- und Tortenkreationen verwöhnen will. Frühstücks-, aber auch Mittags- und Abendsnacks will Kugele zudem anbieten.

Damit bis zur Eröffnung am Dienstag auch alles fertig ist, helfen Familie, Freunde und ihre Mitarbeiter mit. Insgesamt fünf Mitarbeiter und einen Konditor-Lehrling wird sie beschäftigen. "Ohne die ganze Unterstützung würde ich das nicht schaffen", sagt Kugele. Bis Dienstag wird noch fleißig gestrichen und gewerkelt, um den Traum vom eigenen Café zu verwirklichen.