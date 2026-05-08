Anzeige: Hausacher Muttertagsmarkt

Die Stadt Hausach lockt am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Mai, mit Livemusik, Geselligkeit und Köstlichkeiten in die Innenstadt. Grund ist der traditionelle Muttertagsmarkt.
Die Stadt Hausach lädt auch im Jahr 2026 wieder herzlich zum traditionellen Muttertagsmarkt ein. Am Wochenende vom 9. und 10. Mai verwandelt sich die charmante Innenstadt in eine lebendige Festmeile voller Musik, Unterhaltung, kulinarischer Genüsse und handgefertigter Produkte. Als eines der größten und beliebtesten Volksfeste der Region zieht der Markt jährlich tausende Besucher aus nah und fern an und begeistert mit seinem vielseitigen Angebot Jung und Alt gleichermaßen.