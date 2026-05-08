Anzeige: Hausacher Muttertagsmarkt

Die Stadt Hausach lockt am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Mai, mit Livemusik, Geselligkeit und Köstlichkeiten in die Innenstadt. Grund ist der traditionelle Muttertagsmarkt.

Die Stadt Hausach lädt auch im Jahr 2026 wieder herzlich zum traditionellen Muttertagsmarkt ein. Am Wochenende vom 9. und 10. Mai verwandelt sich die charmante Innenstadt in eine lebendige Festmeile voller Musik, Unterhaltung, kulinarischer Genüsse und handgefertigter Produkte. Als eines der größten und beliebtesten Volksfeste der Region zieht der Markt jährlich tausende Besucher aus nah und fern an und begeistert mit seinem vielseitigen Angebot Jung und Alt gleichermaßen.

Stimmungsvoller Auftakt am Samstagabend Der Muttertagsmarkt beginnt am Samstag, 9. Mai, um 18 Uhr mit einem festlichen Auftakt. Für beste Unterhaltung sorgt die Blaskapelle BÖMÄBA, die mit zünftiger Musik eine fröhliche Atmosphäre schafft. Um 19 Uhr folgt der traditionelle Fassanstich auf der Sparkassenbühne: Bürgermeister Hermann eröffnet gemeinsam mit Carlo Carosi, dem Vorsitzenden der Sparkasse Kinzigtal, offiziell das Fest.

Ein musikalischer Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der Coverband „Knock Out“, die mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire für ausgelassene Stimmung und einen gelungenen Start ins Festwochenende sorgt.

Buntes Familienprogramm am Sonntag

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Rund 80 Schausteller bieten eine breite Vielfalt an handgemachten Produkten, kulinarischen Spezialitäten und abwechslungsreicher Unterhaltung. Von kreativer Handwerkskunst über regionale Köstlichkeiten bis hin zu spannenden Fahrgeschäften ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Besucher dürfen sich wieder auf kreative kulinarische Spezialitäten freuen. Foto: Stadt Hausach

Der Stadthallenpark verwandelt sich erneut in ein farbenfrohes Kinderparadies. Hüpfburgen sowie das beliebte Boxauto vor der Stadthalle – bereits ab Samstag in Betrieb – garantieren Spaß und unvergessliche Erlebnisse. Weitere Fahrgeschäfte sorgen zusätzlich für einen erlebnisreichen Tag. Auch der Narrenkeller öffnet seine Türen und lädt mit einem kleinen Flohmarkt zum Stöbern ein.

Musikalisch startet der Sonntag um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der Hausacher Stadt- und Feuerwehrkapelle auf der Sparkassenbühne. Mit traditionellen und modernen Klängen stimmt sie die Besucher auf den Tag ein. Zwischen 13 und 14 Uhr präsentieren die Kinder-Tanzgruppen des TSC Hausach ihr Können mit mitreißenden Darbietungen. Am Nachmittag sorgt die Band „Spirits & Music“ für eine entspannte Atmosphäre.

Verkaufsoffener Sonntag und Muttertags-Schnäppchen

Parallel zum Muttertagsmarkt findet von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Entlang der Hauptstraße und am Klosterplatz laden zahlreiche Geschäfte zum Bummeln, Einkaufen und Entdecken regionaler Besonderheiten ein. Das Einkaufserlebnis in der festlich geschmückten Stadt rundet das Wochenende stimmungsvoll ab.

Zusätzlich bietet der Gewerbeverein FORUM Hausach auch 2026 wieder attraktive Muttertags-Schnäppchen an. Im Rahmen einer Coupon-Aktion beteiligen sich verschiedene Hausacher Einzelhändler und Gastronomen mit besonderen Angeboten. Die Coupons sind im Amtsblatt zum Ausschneiden enthalten oder können bequem auf der Homepage der Stadt Hausach unter www.hausach.de heruntergeladen werden. Sie sind ab dem Muttertagsmarkt bis einschließlich 31. Mai gültig.

Der Hausacher Muttertagsmarkt 2026 verspricht erneut ein unvergessliches Wochenende voller Lebensfreude, Begegnungen und regionaler Vielfalt – ein Fest für die ganze Familie.

Wochenmarkt wird verlegt

Aufgrund des Muttertagsmarktes und der damit verbundenen Sperrung der Pfarrer-Brunner-Straße wird der Wochenmarkt am Samstag, den 9. Mai, von 7 bis 12 Uhr auf den Konstantinplatz verlegt.