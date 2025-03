Anzeige: Haug + Schöttle packt ein neues Großprojekt an

Der Name Haug + Schöttle ist in Nagold und der Region längst eine bekannte Größe, wenn es um den Fensterbau geht. Zu verdanken ist das mitunter der Produktion im eigenen Haus, die gut durchstrukturiert ist, Arbeitsplätze vor Ort bietet und es dem Unternehmen ermöglicht, flexibel auf Kundenwünsche und individuelle Anforderungen zu reagieren.









Was Produkte aus Aluminium angeht, war Haug + Schöttle bislang auf externe Lieferanten angewiesen. Das gehört der Vergangenheit an: Zusammen mit der Firma Schöttle in Singen realisieren die Geschäftsführer Michael Haist und Florian Haist derzeit den Aufbau einer eigenen Produktion von Aluminium-Elementen in Singen. Die Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren, wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist. Bereits Ende letzten Jahres konnten die Abläufe vor Ort getestet werden, am 1. Januar hat die Produktion begonnen. In den nächsten Wochen wird noch an ein paar Stellschrauben gedreht, doch schon jetzt sind Florian Haist und Michael Haist sehr zufrieden: Das Hochfahren der Aluminium-Produktion läuft prima! Damit vertreibt Haug + Schöttle nun Aluminium-Elemente wie Eingangstüren, Fassadenelemente, Brandschutztüren und Brandschutzfenster mit dem Label„made im eigenen Hause“–zumindest im übertragenen Sinne. „Das neue Werk ergänzt das Angebot, um besonders im Objektgeschäft, wettbewerbsfähiger zu werden, zukunftssicher aufgestellt zu sein und den Standort Nagold weiter zu stärken“, stellen die Geschäftsführer klar. Kunden dürfen sich also durchaus auf positive Neuerungen durch das neue Werk freuen. Das betrifft aber nicht nur das bestehende Angebot von Haug + Schöttle, das durch die eigene Produktion eine Aufwertung erfährt: „Wir erweitern damit auch deutlich unser Produktspektrum, wir werden leistungsstärker und können weiteren Kunden passende Aluminium-Lösungen bieten beispielsweise Inhaber von Ladengeschäften, Bürogebäuden und Gewerbeimmobilien.“ Für den Betrieb des neuen Werks haben Florian und Michael Haist zusammen mit der Geschäftsführung von Schöttle in Singen zum Jahresende 2024 eine eigene Firma gegründet: die MBS Metallbau Schöttle. Haug + Schöttle in Nagold und Schöttle in Singen verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Bis vor einigen Jahren handelte es sich bei dem Unternehmen auf dem Nagolder Wolfsberg um einen Standort der Firma Haug + Schöttle in Singen. Unter der Führung von Reiner Fischer entwickelte sich dieser in Jahren zu einem erfolgreichen Unternehmen, das den etablierten Namen Haug + Schöttle weiterführte. Mit den Wurzeln in Singen blieb man in Form einer guten Kooperation immer verbunden. Ein stabiles Geschäftsverhältnis, das auch Michael Haist und Florian Haist mit ihrer Übernahme der Firma weiterhin pflegten. „Die Chemie hat einfach gestimmt“, erzählen die beiden. „Die Zusammenarbeit hat sich in verschiedenen Bereichen immer wieder ergeben und bewährt.“ Auf dieser soliden Basis entstand die Idee, das Knowhow aus Nagold und Singen im Projekt „eigenes Aluminium-Elemente-Produktion“ zu vereinen. In Singen stand ein passendes Grundstück zur Verfügung, auf dem es der MBS Metallbau Schöttle in nur einem Jahr gelang, ein Werk mit knapp 3.000 Quadratmetern Fläche für Produktion und Fertigung hochzuziehen und auszustatten. Ein großer Vorteil war hier die bereits vorhandene Erfahrung von Schöttle in Singen mit der Aluminium-Produktion im eigenen Haus. Ein großer Vorteil war das gute Netzwerk der Firmeninhaber, über das es gelang, viele Fachkräfte mit Erfahrung in der Branche zu gewinnen. Nur dadurch konnte das Projekt so schnell und dennoch auf solider Basis realisiert werden. Autor: Jacqueline Geisel; Fotos: Unternehmen