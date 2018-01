Anzeige Haslacher Unternehmen wächst weiter

Die Produktionsfläche der Moser GmbH wurde um 1000 Quadratmeter vergößert

Auf mittlerweile mehr als 10 000 Quadratmetern produziert die Moser GmbH im Gewerbegebiet "Mühlegrün". Viele denken bei dem Unternehmen spontan an Fensterbau, doch dies ist nur eine Säule, wie Geschäftsführer Florian Wölfle verdeutlicht: "Der Fenster- und Türenbau macht rund 33 Prozent des Auftragsvolumens aus." Rund 22 Prozent entfällt auf die Verarbeitung von Mineralwerkstoffen, der größte Anteil ist der Innenausbau.

Das Unternehmen beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und derzeit elf Auszubildende – in der Regel werden jährlich vier Ausbildungsstellen besetzt. "Noch haben wir keine Probleme, Auszubildende zu bekommen, schildert Wölfle. Seit mehr als zehn Jahren kooperiert die Moser GmbH mit dem Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum und fördert so von früh auf den eigenen Nachwuchs. "Viele Mitarbeiter haben sich aus dem Unternehmen heraus entwickelt", weist Wölfle auf die guten Aus- und Weiterbildungschancen innerhalb des Betriebs hin. "Durch die drei Bereiche bieten wir ein breites Spektrum", so Wölfle.