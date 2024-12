Anzeige: Haslacher Gasthaus Aiple öffnet wieder

1 David Dorner und Jule Walter freuen sich schon sehr auf die große Wiedereröffnung. Foto: Gasthaus Aiple

Das Gasthaus Aiple hat große Tradition in Haslach. Seit 1831 werden im 1790 erbauten Haus Gäste bewirtet. Nach drei Monaten Pause und umfangreichen Renovierungsarbeiten eröffnet das Gasthaus am 5. Dezember wieder unter neuer Führung.









Nach drei Monaten Umbauphase ist es endlich so weit: Das Gasthaus öffnet am 5. Dezember wieder für die Gäste. Gabriele und Stefan Dorner, die den Gastronomiebetrieb seit 2001 führten, haben das Zepter an Jule Walter und Sohn David Dorner überreicht. Die beiden 27-Jährigen leben von klein auf in Haslach und verfügen bereits über gastronomische Erfahrung. Während Jule Walter zuvor in einem anderen Haslacher Gasthaus gearbeitet hatte, leitet David Dorner bereits seit acht Jahren den Service im elterlichen Betrieb.