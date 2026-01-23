Die Gemeinde Hardt lässt sich eine gute Kinderbetreuung einiges kosten. In den Anbau an die Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ investierte sie – bei 1,1 Millionen Euro an Zuschüssen – 5,8 Millionen Euro. Nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren wurde der Erweiterungsbau nun im Rahmen eines Festakts mit rund 120 geladenen Gästen offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Kinder hatten ihre neuen Räume bereits am Montag, 12. Januar, bezogen. Laut Kita-Leiterin Steffi Klein werden in der Kindertagesstätte 130 Kinder von 32 Erzieherinnen betreut. Für die 20 Krippenkinder wird jetzt – im nächsten Bauabschnitt – der alte Bestandsbau modernisiert.

Ein starkes Zeichen für die Zukunft der Gemeinde Hardt „Heute ist ein ganz besonderer Tag für unsere Gemeinde“, sagte Bürgermeister Michael Moosmann in seinem Redebeitrag. „Wir stehen hier nicht nur in einem neuen Gebäude – wir stehen an einem Ort, an dem künftig gelacht, gelernt, gespielt, getröstet, gestritten und wieder versöhnt wird. Ein Ort, an dem Kinder einen wichtigen Teil ihres Lebens verbringen.“ Daher sei die Einweihung des Anbaus weit mehr als ein formaler Akt. „Es ist ein starkes Zeichen für die Zukunft der Gemeinde Hardt.“

Was der Startschuss für die Kita-Erweiterung war

Der Startschuss für das Bauprojekt war am 11. Oktober 2018 der Beschluss des Gemeinderats zur Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs. Aus 17 Entwürfen setzte sich dabei das Büro K9-Architekten aus Freiburg durch. Der erste symbolische Spatenstich erfolgte im März 2024. „Die Bauzeit war mit eineinhalb Jahren angesetzt – ein ambitionierter Zeitplan, den wir nur geringfügig überschritten haben“, so der Bürgermeister. Dabei blieb das Projekt im Kostenrahmen. Die Baukosten von 5,8 Millionen Euro entsprechen laut Moosmann exakt der Kostenberechnung vom Baugesuch aus dem Jahr 2023. Der Anbau an die Kindertagesstätte war das größte Neubauprojekt der Gemeinde Hardt seit dem Neubau der Arthur-Bantle-Halle vor 50 Jahren.

Das Besondere des Anbaus

Markant und mit nachhaltigen Baustoffen; der Anbau an die Kindertagesstätte Hardt. Foto: Eric Zerm

„Hier wäre man gerne noch mal Kind“, lobte der Bürgermeister den K9-Entwurf. Der Anbau sei hell und offen und strahle Wärme aus. Er sei funktional und kostenbewusst, aber nicht kühl.