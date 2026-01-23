Nach knapp zwei Jahren Bauzeit hat die Gemeinde Hardt in diesen Tagen den Anbau an die Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ feierlich eingeweiht.
Die Gemeinde Hardt lässt sich eine gute Kinderbetreuung einiges kosten. In den Anbau an die Kindertagesstätte „St. Elisabeth“ investierte sie – bei 1,1 Millionen Euro an Zuschüssen – 5,8 Millionen Euro. Nach einer Bauzeit von knapp zwei Jahren wurde der Erweiterungsbau nun im Rahmen eines Festakts mit rund 120 geladenen Gästen offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Kinder hatten ihre neuen Räume bereits am Montag, 12. Januar, bezogen. Laut Kita-Leiterin Steffi Klein werden in der Kindertagesstätte 130 Kinder von 32 Erzieherinnen betreut. Für die 20 Krippenkinder wird jetzt – im nächsten Bauabschnitt – der alte Bestandsbau modernisiert.