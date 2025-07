Von Freitag, 18. Juli, bis Montag, 21. Juli, wird in Sulz am Neckar wieder das Neckar- und Kinderfest gefeiert. Während das Neckarfest erstmals 1951 zum Abschluss des damaligen Neckarumbaus gefeiert wurde, reichen die Wurzeln des Kinderfestes noch viel weiter zurück.

Maienlauf schon 1738

Im Jahr 1738 wurde zum Abschluss der Schulprüfungen der Maienlauf durchgeführt, hat der Musikverein Sulz recherchiert und beruft sich dabei auf die Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt Sulz im Jahr 1984. Dieser Maienlauf sei später als Kinderfest bezeichnet worden. Die Tradition dieser Maienläufe reicht einer anderen Quelle zufolge sogar bis ins 16. Jahrhundert zurück.

Legende vom „Fluch des Hannikel“

Dass es dieses Kinderfest schon sehr lange gibt, dafür spricht die Legende vom „Fluch des Hannikel“. Hannikel – eigentlich Jakob Reinhard – trieb im 18. Jahrhundert in Württemberg als Räuber sein Unwesen. Die Geschicklichkeit, mit der er immer wieder seinen Verfolgern entkam, brachten ihm aber auch Sympathien ein. Schließlich wurden Hannikel und einige seiner Kumpanen in der Schweiz gefasst. Am 17. Juli 1787 wurde er in Sulz am Neckar hingerichtet.

Hannikel im Kerker

„Angeblich hatte der Räuberhauptmann noch kurz vor seiner Hinrichtung am 17. Juli 1787 einen Fluch auf die Sulzer und ihr Kinderfest ausgestoßen, demzufolge es künftig alljährlich das Sulzer Kinderfest verregnen solle“, schreibt der Musikverein Sulz über seine Recherchen. „Nicht zuletzt dieser Legende wegen wurde das Sulzer Kinderfest weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Bis in die heutige Zeit hinein hört man landauf landab den Spruch: ,Wenn in Sulz Kinderfest ist, dann regnet`s halt’.“

Sonne trotz Hannikels Regen-Fluch

In den vergangenen zehn Jahren hatten die Veranstalter allerdings Glück, und die Sonne schien jeweils zum Kinderfest, verrät der ehemalige Musikvereins-Vorsitzende Hans Gühring. „Der Hannikel-Fluch hängt aber immer im Raum“, schmunzelt er.