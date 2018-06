Anzeige Handwerksbetrieb in vierter Generation

Zu Beginn der 1980er-Jahre machte sich der Weitblick von Walter Scheurenbrand bezahlt, denn der stetige Ausbau der Verkaufstouren und die Belieferung von Verbraucher-Märkten bescherte der Firma laufendes Wachstum. Der Einstieg in die SB-Verpackung erforderte im Jahr 2000 den Kauf einer weiteren Halle im Fluorner Rainweg, in der man die Logistik und die Verwaltung unterbrachte.

Um sich auf das Hauptgeschäft, die Herstellung von schmackhaften und qualitativ hochwertigen Wurst- und Schinkenspezialitäten konzentrieren zu können, wurde 2003 der gesamte Einzelhandel in die Hände langjähriger Mitarbeiter übergeben.

Zwischenzeitlich sind alle drei Kinder des Ehepaares Scheurenbrand in der Branche tätig. Sohn Rainer Scheurenbrand wird den Familienbetrieb in der vierten Generation weiterführen. Dazu gliederte man 2010 im Fluorner Gewerbegebiet eine Produktionshalle an das bestehende Logistikzentrum an, und hat nun alles unter einem Dach. Das Stammgeschäft in der Hauptstraße wurde im Zuge der Umstrukturierung in einen attraktiven Werksverkauf umgewandelt.

Dort bietet die Landmetzgerei Heinzelmann neben dem breit gefächerten Fleischsortiment von Landwirten aus der Region auch Wurstwaren sowie kalte und warme Vesper an. Ein Onlineshop ergänzt das Angebot. Nachdem Sohn Rainer Scheurenbrand 2016 Firmenanteile übernommen hatte, wurde er zum weiteren Geschäftsführer bestellt.

Das Ehepaar Scheurenbrand und auch die langjährigen leitenden Mitarbeiter steuern in naher Zukunft auf den verdienten Ruhestand zu. Die kommende Ära der Landmetzgerei startet dann mit dem Sohn in die Zukunft.