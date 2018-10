Anzeige Handwerksbetrieb bietet breites Spektrum

Am 1. Oktober 1968 wurde das Dornstetter Handwerksunternehmen von Hans Günthner gegründet. Am ersten Firmensitz in der Panoramastraße beschäftigte der Fliesenlegermeister anfangs einen Mitarbeiter. 1975 wurde der Firmengründer bei einem Unfall so schwer verletzt, dass seine Frau Irmgard den Betrieb ein Jahr lang gemeinsam mit dem Mitarbeiter führen musste. 1976 zog das Unternehmen dann in den Neubau in der Brunnenbergstraße.

Im Jahr 1994 trat Sohn Frank Günthner als Teilhaber der GbR der Firma bei. Sechs Jahre später übernahm der Fliesenlegermeister die Leitung des Unternehmens. Das stetige Wachstum und zunehmende Schwierigkeiten bei der Anlieferung der Materialien machten einen erneuten Umzug in größere Räumlichkeiten unumgänglich. Im Industriegebiet Alte Poststraße Ost fand man ein geeignetes Grundstück und erstellte einen Neubau mit Büro, einer Lagerhalle und einem Ausstellungsraum für Fliesen und Natursteine, der 2001 eingeweiht werden konnte.

Heute zehn Mitarbeiter