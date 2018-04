Anzeige Handwerk zeigt Kunst

Am Sonntag, 29. April, veranstaltet die Stadt Schiltach gemeinsam mit dem Gewerbeverein bereits zum 23. Mal einen Kunsthandwerkermarkt, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag einhergeht. Marktmeister Klaus-Ulrich Neeb hat an die 90 Zusagen von Künstlern aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland erhalten.

Diese freuen sich besonders über die Bedingung der Organisatoren, dass keine Handelsware zugelassen wird, sondern ausschließlich selbst hergestellte Kunstgegenstände angeboten werden dürfen. Dadurch ist ein hochwertiges Angebot gewährleistet, das sich nicht nur in Künstlerkreisen längst herumgesprochen hat.

Neben dem eigentlichen Marktgeschehen wird in der historischen Fachwerkkulisse ein großes Rahmenprogramm für Jung und Alt organisiert. So wird auf dem Marktplatz Klaus Kaupp alias "Die kleine Countryband" zu hören sein. Er kommt mit seiner Gitarre und einem Mikro – mehr braucht er nicht, um für Unterhaltung zu sorgen. Als "Walking Act" wird El-Fakir durch die Gassen der historischen Altstadt ziehen und an wechselnden Plätzen die Kunst der Fakire zeigen. Hierzu gehört das Spiel mit dem Feuer und Fackeln, außerdem wird er gemeinsam mit mutigen Zuschauern über Glasscherben laufen.