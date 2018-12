Anzeige Handwerk: starker Nachwuchs

Zwei Teilnehmern gelang sogar das Double. Sie wurden ebenfalls beim parallel durchgeführten Wettbewerb "Die gute Form – Handwerker gestalten" ausgezeichnet. Insgesamt gingen zwei zweite Plätze und ein dritter Platz an Nachwuchshandwerker aus der Region. Die Abschlussfeier des Bundeswettbewerbs fand in Berlin statt. Die Handwerkskammer Reutlingen ehrt alle Kammer-, Landes- und Bundessieger aus ihrem Bezirk am heutigen Dienstag, 18. Dezember, in Metzingen.

Die Bilanz der Auszubildenden aus dem Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen, und wir sind mit dem Abschneiden unseres Bezirks beim Nachwuchswettbewerb des Deutschen Handwerks mehr als zufrieden.

316 Frauen und Männer aus den Landkreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb hatten die Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt: Sie hatten ihre Gesellenprüfungen mit der Note "gut" und besser abgeschlossen. Dieses Ergebnis spricht für das Talent und die Motivation unserer Nachwuchskräfte.

Wir werden diese jungen Menschen in diesem Jahr in Metzingen ehren, weil sie am Leistungswettbewerb der Handwerksjugend mit außerordentlich großem Erfolg teilgenommen haben. Aber sie hatten auch Unterstützung. Deshalb gilt in gleichem Maße unser Glückwunsch und Dank auch all denjenigen, die diese Junghandwerker auf Ihrem Weg begleitet haben: Das sind neben den Ausbildern und Lehrern vor allem auch die Familien und Freunde.

Ohne das Engagement der Ausbildungsbetriebe wären diese Leistungen nicht möglich. Sie haben unter Beweis gestellt, welch hohe Maßstäbe Sie an die berufliche Ausbildung junger Menschen und Mitarbeiter setzen. Für dieses große Engagement möchten wir Ihnen im Namen des Handwerks unseren herzlichen Glückwunsch und Dank aussprechen.