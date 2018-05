Anzeige Handball, Nordic Walking, Staffellauf und mehr

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos. "Wir versuchen, unsere Preise so moderat wie möglich zu halten", so TuS-Kassierer Alexander Wöhrle, "denn wir wollen, dass die Familien jeden Tag zu uns kommen und sich das auch leisten können."

Am Montag gibt es ab 17 Uhr das Handwerkervesper, als Highlight folgt gegen 20 Uhr die Verlosung der Tombola. Hauptpreis ist ein Wellness-Wochenende mit Fünf-Gänge-Überraschungsmenü in "Mosers Blume" in Schnellingen. Als zweiten Preis winkt ein Erlebnistag für vier Personen im Europa-Park Rust, der dritte Preis ist ein Frühstück für zehn Personen beim Gutacher Dorfbeck. Außerdem gibt es weitere tolle Preise zu gewinnen.

Beim 25. Gutacher Dorfstaffellauf gilt es, in Teams eine Runde ums Dorf zu laufen. Die Strecke startet am Festplatz, führt über die Gutach, hinauf zu den Kirchbauern und über die Lohmühle, vorbei am Feuerwehrhaus und zurück zum Festplatz. Eine Runde erstreckt sich über 800 Meter. Bei den Bambini besteht die Staffel aus drei Läufern, von denen jeder eine Runde zu laufen hat. Schüler, Jugendliche und Erwachsene müssen in gemischten Teams starten. Alle Teilnehmer bekommen eine Urkunde, die Bestplatzierten können tolle Sachpreise gewinnen. Susanne Heinzmann