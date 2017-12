Anzeige Hallensause kann starten

Überhaupt reichern die Dießener das Fußballprogramm mit einem Strauß an bunten Sachen abseits der Bande an. So gibt es am 29. Dezember eine Präsentation Neckarsport durch Conny Kittel mit 23 Sports Parks. Am 2. Januar heizt die Jumping Fitness-Gruppe aus Nagold den Zuschauern in der Halle ein. Nicht fehlen darf natürlich auch am 4. Januar das Rahmenprogramm des Schwarzwälder Boten –­ die schönsten Tore des Turniers werden vorgestellt und zur Auswahl angeboten, lukrative Preise winken.

Der Ausrichter SV Dießen hat es sich zudem nicht nehmen lassen, am Samstag, 30. Dezember, ab 17 Uhr ein AH-Turnier auszutragen. Dabei treffen in der Gruppe A SV Dießen, SG Weildorf/Bittelbronn, SG Rexingen/Dettingen, TSV Plattenhardt und die SG Altheim/Grünmettstetten I aufeinander. In der Gruppe B messen sich die SG Talheim, die SG Altheim/Grünmettstetten II, die SpVgg Freudenstadt, die SG Ahldorf/Mühlen und die SG Horb/Bildechingen untereinander. Die Finalrunde wird im Anschluss ab 20.49 Uhr mit den Halbfinals eingeläutet.