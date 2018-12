Anzeige Hallenneubau für weiteres Wachstum

Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und kann auf eine mehr als 55-jährige Kompetenz verweisen. Die MAFU Sauter Mechanik hat sich mit den Kernkompetenzen Werkzeugbaubetrieb mit eigener Konstruktion sowie Fertigungsdienstleistungen am Markt positioniert. Als Konsequenz der stetig ansteigenden Auftragslage und der damit verbundenen Auslastung der Fertigungskapazitäten geht das Rottweiler Unternehmen mit einem Hallenneubau in die Offensive. Mit dem Neubau im Industriegebiet Inkom in Zimmern ob Rottweil, der neben 1600 Quadratmetern neuer Produktionsfläche auch ein Verwaltungsgebäude mit 250 Quadratmetern Fläche einschließt, soll der künftige Warenfluss und somit die Produktivität gesteigert werden. Die Zielstellung, einen optimalen Workflow mit kurzen Wegen und ideal durchgeplanten Produktionsflächen und Maschinenanordnung zu erreichen, wurde schon in der Planungsphase berücksichtigt und durch Simulationsprogramme bestätigt. Als Bauherr fungiert die MAFU Unternehmensgruppe, wobei die MAFU Sauter Mechanik den neuen Standort eigenständig betreiben wird. Anfang November gaben das beteiligte Planungsteam, der Generalbauunternehmer und der Bauherr, im Beisein der Bürgermeisterin Carmen Merz sowie des Wirtschaftsförderers Heiko Gutekunst mit dem symbolischen Spatenstich die Baustelle frei.

Der geplante Neubau wird in der ersten Jahreshälfte 2019 dem Bauherrn schlüsselfertig übergeben.

"Die Erweiterung unserer Kapazitäten ist ein klares Bekenntnis für den Standort", so MAFU-Geschäftsführer Ralph Lehleuter während des Spatenstichs, "wir schaffen Platz für weiteres Wachstum und planen damit zusätzliche Arbeitsplätze."