Anzeige Halle wird zum Hexenkessel

D ie Stadionhalle in Freudenstadt verwandelt sich an diesen beiden Tagen in einen tänzerischen Hexenkessel. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Julian Osswald übernommen. Es werden etwa 1900 Tänzer erwartet. Die besten Formationen und Tänzer dieses Turniers qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften am 16. und 17. Juni in Mannheim. Auch heuer sind wieder bekannte und neue Sponsorenpartner mit an Bord. Die süddeutsche Meisterschaft wird unterstützt durch die Volks- und Raiffeisenbanken im Kreis Freudenstadt, die Stadt Freudenstadt sowie die Firmen Markisen Gaiser, Auto Kohler, Musikhaus Rudert, Alpirsbacher Klosterbräu, Peterstaler Mineralwasser und Skibak Haustechnik.

Beginn der Meisterschaft ist an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr, Einlass ist bereits ab 8.30 Uhr. Beendet sind die Darbietungen an beiden Tagen gegen 20 Uhr. Es starten Formationen in unterschiedlichen Altersgruppen. Die Mini-Kids (bis neun Jahre), Kids (bis zwölf Jahre), Juniors 1 (bis 15 Jahre) Juniors 2 (bis 18 Jahre) und Adults.

Samstags starten die Altersgruppen Juniors 1 und Juniors 2, Sonntag folgen die Mini Kids, Kids und Adults sowie die Adults Profi-League und die Adults Ü-30-Formationen. Nach einer Sichtungsrunde werden die Formationen in unterschiedliche Leistungsklassen eingeteilt, und im Anschluss wird der jeweilige Süddeutsche Meister ermittelt. Aber auch Solotänzer, Duos und Small Groups werden an den Start gehen und Ihr Können vor einem hochkarätigen Wertungsgericht unter Beweis stellen.