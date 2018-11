Anzeige Gutscheinaktion ist erfolgreich

Die Autoindustrie hat getrickst, wenn nicht sogar betrogen. Deshalb hat die Autoindustrie meiner Meinung nach die Pflicht, alles Machbare zu tun, um die Fahrzeuge auf deren Kosten nachzurüsten. Auch die Politik hat versagt und sollte schnellst möglichst mit klaren Vorgaben die Autoindustrie zur Nachrüstung zwingen. Die betroffenen Dieselfahrer sind die Geschädigten und dürfen nicht mit weiteren Kosten belastet werden.

Dass man nie aufhört zu lernen und sich der Zeit anpasst. Stillstand ist Rückschritt. Auf erfahrene Kollegen hören.

Von 26. bis 30. November findet wieder eine Projektwoche statt. Unter der Mithilfe von Joachim Kopp wird mit den Schülern ein Gerüst an dem Häusle aufgebaut, danach folgt die Herstellung der Außenfassade unter der Anleitung von Maler Moosmann. Im Innenbereich geht es mit der Installation von Strom und Wasser in Zusammenarbeit mit örtlichen Betrieben weiter. Für die Fertigstellung steht noch kein offizieller Termin fest.

Die Resonanz war sehr gut, bei allen Teilnehmern war einiges los. Es hat uns natürlich das gute Wetter in die Karten gespielt. Die Entscheidung, die Schau nur am Sonntag zu machen, war richtig. Das neue Konzept ohne Josef-Merz-Halle und mit einem Straßenzug hat sich bewährt, da sind sich alle Mitwirkenden einig. Denn auf dem Land haben die Leute samstags immer etwas zu schaffen. Wir haben im Vorstand mal beschlossen, im Abstand von drei bis Jahren eine Gewerbeschau zu veranstalten. Somit steht die nächste Schau 2020 oder 2021 an. n Die Fragen stellte Lothar Herzog

Der Gewerbeverein Aichhalden-Rötenberg hat vor drei Jahren eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen, die ganzjährig genutzt werden kann. Da in sechs Wochen Weihnachten ist, rückt die Aktion wieder stärker in den Blickpunkt. Wie können Kunden und Betriebe gleichzeitig davon profitieren?

Es heißt, die Auftragsbücher von Handwerkern und Betrieben sind randvoll, es mangelt aber an Fachkräften. Was wurde da in der Vergangenheit von wem falsch gemacht und ist Besserung in Aussicht?

Als Inhaber eines Autohauses werden Sie sicherlich die Debatten zwischen Politik und Autobauer hinsichtlich drohender Fahrverbote von älteren Dieselautos in mehreren deutschen Städten verfolgen. Wie ist ihre Meinung dazu?

Welche Ratschläge würden Sie als erfahrener Unternehmer einem jungen Firmengründer mit auf den Weg geben, wenn Sie darum gebeten werden?

Wie geht es beim Pilotprojekt "Schaffa, schaffa, Häusle baue" zwischen der Grund- und Werkrealschule Aichhalden und dem Gewerbeverein weiter, was steht als nächstes an?

Vor gut einem Jahr fand die Gewerbeschau des Vereins mit neuem Konzept statt. Ist die Rechnung aufgegangen. Wann ist die nächste Leistungsschau vorgesehen?