D ie Zwieselberger & Freunde laden auf die Festwiese am Waldrand des oberen Zwieselbergs ein. Mit Kaffee und einer großen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, Steaks und Würstchen vom Grill und einem reichhaltigen Angebot an Getränken beginnt am Samstag ab 15 Uhr die gemütliche Hocketse. Ab 16 Uhr spielt der Musikverein Wittlensweiler/Pfalzgrafenweiler auf.

Ein Zelt schützt die Besucher vor schlechter Witterung, bei gutem Wetter sind reichlich Sitzgelegenheiten unter freiem Himmel vorhanden. Das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Schweden wird auf zwei Fernsehern zu sehen sein.

Ab 20 Uhr unterhält die dreiköpfige Band Achertäler mit bunt gemischter Musik zum Tanzen, Schunkeln und Feiern.