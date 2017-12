Anzeige Gute Leistungen beim Nachwuchswettbewerb

Auf Landesebene hatten sich 21 der insgesamt 41 Junghandwerker aus dem Kammerbezirk Reutlingen beim diesjährigen Gewerke übergreifenden Wettbewerb des Handwerks unter den ersten Drei platzieren können. Das sehr gute Abschneiden bei dem traditionsreichen Wettbewerb – er wird seit 1951 durchgeführt – unterstreiche die hervorragende Ausbildungsleistung des Handwerks in der Region.

Herrmann: "Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass hinter jedem Sieger ein Top-Ausbildungsbetrieb steht." Hinzu komme natürlich auch die gute theoretische Wissensvermittlung in den Berufsschulen – den dualen Partnern.

Die Bilanz des Jahres 2017: Zwei erste Bundessieger. Hinzu kommen zwei zweite Bundessieger, ein dritter Bundessieger sowie ein Preisträger bei dem Wettbewerb "Die Gute Form – Handwerker gestalten". Sie alle hatten ihre Ausbildung in den vergangenen zwölf Monaten mit einer sehr guten oder guten Gesellenprüfung abgeschlossen. Wer darüber hinaus seine Lehre im aktuellen Jahr abgeschlossen hat und nicht älter als 27 Jahre war, konnte es bis zum Bundessieger bringen.

"Das ist ein großartiger Erfolg der Auszubildenden", bilanziert Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen. Bedanken müsse man sich aber auch bei den Betrieben und deren Ausbildern für die Zeit und das Engagement in Sachen Mitarbeiterqualifikation: "Mit diesem Zusammenspiel von motivierten Betrieben und solch leistungsbereiten Mitarbeitern ist mir um die Zukunft unseres Wirtschaftszweigs nicht bange", sagt Eisert.

Die Abschlussfeier des Bundeswettbewerbs wurde am 2. Dezember von der Handwerkskammer Berlin ausgerichtet. Auf die erfolgreichen Teilnehmer wartet bereits der nächste Termin: Die Handwerkskammer Reutlingen ehrt alle Kammer-, Landes- und Bundessieger aus ihrem Bezirk am 6. Dezember in Albstadt.

1. Bundessieger: Behälter- und Apparatebauer Sergej Nain in Freudenstadt bei der Schwarz Systems GmbH in Dornstetten; Zimmerer Lukas Nafz in Horb bei Claus Kübler Zimmererbetrieb in Pfalzgrafenweiler.

2. Bundessiegerinnen: Friseurin Sascha-Marie Illg in Haigerloch bei Friseurmeister Roberto Laraia in Reutlingen; Holzblasinstrumentenmacherin Bronwyn MacRaild in Bruchsal bei Holzblasinstrumentenmachermeister Jörg Huttenlocher in Tübingen.

3. Bundessiegerin: Konditorin Christine Kuder in Reutlingen bei Heinz Sommer Konditorei in Reutlingen.

1. Preisträger "Die Gute Form – Handwerker gestalten": Augenoptiker Moussa Mourad in Tübingen bei Fielmann AG & Co. KG in Tübingen.