Anzeige Gute Berufschancen für tatkräftige Quereinsteiger

Die Mitarbeiter verarbeiten Meterware von der Kabeltrommel zu verzweigten, durchdachten Verbindungen, die einsatzfertig zum Beispiel an Schaltschrank- und Maschinenbauer geliefert werden. Für die Kunden eine effiziente Lösung, die ihnen bis zu 80 Prozent Zeitersparnis und einen echten Wettbewerbsvorteil bringt. Abisolierzange, Seitenschneider und Crimpzange: Das wird alles vor Ort nicht mehr benötigt. Meistens nicht einmal Schaltpläne, denn die Kabel bringen ihre Anleitung gleich mit: WusTec druckt Start- und Zielpunkt direkt auf die Leitung. Das Unternehmen setzt auf hochmoderne Maschinen.

Familiäre Atmosphäre in einem jungen Team

Viele Aufgaben verlangen aber Handarbeit, so individuell sind sie auf die Kundenwünsche zugeschnitten. Eine verantwortungsvolle Arbeit, denn Fehler in der Verdrahtung und spätere Schäden durch Kabelbruch sind teuer und gefährlich. Eine hochspezialisierte Firma also. Doch gerade dadurch eröffnen sich für ungelernte Bewerber beste Chancen, denn eine Ausbildung für diese Arbeit gibt es ohnehin nicht.