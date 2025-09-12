Anzeige: Gutach: Unser Dorf feiert 750 Jahre

Die Gemeinde Gutach feiert ihr 750-jähriges Bestehen. Deshalb hat es bereits zahlreiche Veranstaltungen gegeben. Für den Herbst und den Winter sind weitere Höhepunkte vorgesehen.

750 Jahre – das ist ein Jubiläum, auf das man als Gemeinde sehr stolz sein darf. Und für Gutach dient es als würdiger Rahmen für ein Jahr voller fantastischer Veranstaltungen, die mit Höhepunkten und der ein oder anderen Überraschung nicht geiz(t)en. Zu den Geburtstagsevents, die in den kommenden Wochen und Monaten noch anstehen, lädt die schöne Kinzigtal-Gemeinde Jedermann ein, denn – wie es auch im Jubiläumssong heißt – „Gutach geht immer“.

Bürgermeister Siegfried Eckert bringt es auf den Punkt: „Mache, lache – gut wird die Sache!“ Er verweist damit auf die hervorragende Dorfgemeinschaft, die in all den Jahren immer zusammengehalten habe. „Nur durch diesen einmaligen Zusammenhalt wurden wir zu der Gemeinde, die wir sind“, ist er sich sicher. Großer Dank gebühre allen, die das tolle Jubiläumsjahr ermöglicht haben. Die Gemeinde hatte schon 2024 einen Jubiläumsflyer verteilt, der ein Highlight nach dem anderen ankündigte. Gerne blickt Siegfried Eckert auf die zurückliegenden Veranstaltungen zurück, die allesamt gut besucht waren und die Anwesenden begeisterten.

So geschah gleich zu Beginn des Jahres Historisches: Es gab den ersten Neujahrsempfang in der Geschichte Gutachs. Im März lockte dann der Vortrag „Gutach, eine Zeitreise durch 750 Jahre Geschichte“ von Jean-Philippe Naudet die Bevölkerung in die Festhalle, am selben Ort brachte im Mai ein Konzert der Schlagerband „Endstation Sehnsucht“ die Tanzbeine zum Schwingen.

Zum Geburtstag Gutachs brachte die Spielzeugmarke Playmobil die beliebte Figur „Schwarzwaldmarie“ auf den Markt. Nach kurzer Zeit war die limitierte Sonderedition bereits vergriffen. Foto: Mike Lauble

Sonderausstellung läuft noch bis 21. September

Ebenfalls seit Mai ist die Sonderausstellung „750 Jahre Gutach: Geschichte(n)“ im Kunstmuseum Hasemann-Liebich zu begutachten. Allerdings drängt die Zeit, denn die Ausstellung läuft nur noch bis Sonntag, 21. September. Geöffnet ist das Museum samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Ganz groß wurde im Juni die Eröffnung des neu gestalteten Kurparks gefeiert. Beim Gedanken an die Veranstaltung gerät Bürgermeister Eckert ins Schwärmen: Rund 750 Gäste habe sie in das Gutacher Kleinod gelockt – das wisse er übrigens, weil laut Damiano Colle, der gerade sein Bistro im Kurpark eröffnet hatte, mehr als 700 Kugeln Gratis-Eis über die Ladentheke gegangen waren.

Anfang August folgte die „kulinarische lange Tafel“ im Rahmen des Neubürgerempfangs. „Wir haben in Gutach 37 Nationalitäten“, weiß Eckert, „Familien und Gastronomen aus 18 Ländern haben die Gäste an diesem Tag mit exotischen, unheimlich leckeren Gerichten aus ihrer Heimat bekocht“.

Mitte August lauschten dann rund 450 Zuhörer bei Kaiserwetter den Klängen den Wiener Symphonikern – ein „ wahrer Ohrenschmaus“, versichert Eckert.

Auf einem Hof beim Feldberg ließen sich bereits im Frühjahr Spieler des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg gemeinsam mit Trachtenträgern aus Gutach und Triberg fotografieren. Foto: Niklas Niessner

Nach so vielen herausragenden Ereignissen ist das Ende der Fahnenstange in Gutach noch nicht erreicht: Denn bis zum Ende des Jahres gibt es in der Gemeinde im Rahmen des 750. Geburtstags noch einiges zu erleben. Im Folgenden ein kleiner Überblick über das, was noch folgt:

Jubiläumsabend (Samstag, 13. September, 18 Uhr): Unter dem Motto „Unser Dorf feiert 750 Jahre“ lädt die Gemeinde zum gemeinsamen Umtrunk in die Festhalle ein. Dort erwartet die Gäste eine kleine Theateraufführung, in der auf spielerische Weise auf die vergangenen 750 Jahre zurückgeblickt wird. Weiterhin unterhalten Interviews mit Bürgerinnen und Bürgern sowie interessante Videoclips, die mit einigen Überraschungen und sicher auch einer Prise Humor aufwarten werden. Natürlich darf auch der Jubiläumssong „Gutach geht immer“ nicht fehlen.

Tag des Denkmals (Sonntag, 14. September, 14 Uhr): Herbert Kumpf und Jean-Philippe Naudet laden zu lehrreichen Führungen durch die evangelische Peterskirche ein.

Volkswandertag (Freitag, 3. Oktober): Der Radsportverein Gutach Solidarität sowie die Ortsgruppen Gutach und Hornberg des Schwarzwaldvereins weihen gemeinsam mit den Teilnehmern den Schanzenpfad ein. Im Vorfeld waren die Abwehrschanzen aus dem Zweiten Weltkrieg von ehrenamtlichen Helfern des Schwarzwaldvereins instandgesetzt worden.

Besuch des Erzbischofs Stefan Burger (Freitag, 10. Oktober): Hoher geistlicher Besuch aus Freiburg: Stefan Burger hält um 18 Uhr einen Gottesdienst. Anschließend wollen 62 junge Damen die Ohren des Publikums verzaubern: Der Mädchenchor am Dom und St. Quintin aus Mainz singt ab 19.30 Uhr in der Festhalle. Chorleiter ist der aus Hornberg-Niederwasser stammende Michael Kaltenbach.

Legostadt (4. bis 7. November): Die „zukünftigen Städtebauer“ der Hasemann-Schule Gutach zeigen im Rahmen der Projekttage der dritten und vierten Klassen ihr Geschick im Umgang mit den allseits beliebten Bausteinen.

Gutacher Weihnachtskrippe (Samstag, 6. Dezember): Zum ersten Mal wird die beliebte Krippe im neuen Kurpark eröffnet. Alle Besucher dürfen sich zudem auf ein Geschenk vom Nikolaus freuen, verspricht Bürgermeister Eckert..