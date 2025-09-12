Anzeige: Gutach: Unser Dorf feiert 750 Jahre

Die Gemeinde Gutach feiert ihr 750-jähriges Bestehen. Deshalb hat es bereits zahlreiche Veranstaltungen gegeben. Für den Herbst und den Winter sind weitere Höhepunkte vorgesehen.
750 Jahre – das ist ein Jubiläum, auf das man als Gemeinde sehr stolz sein darf. Und für Gutach dient es als würdiger Rahmen für ein Jahr voller fantastischer Veranstaltungen, die mit Höhepunkten und der ein oder anderen Überraschung nicht geiz(t)en. Zu den Geburtstagsevents, die in den kommenden Wochen und Monaten noch anstehen, lädt die schöne Kinzigtal-Gemeinde Jedermann ein, denn – wie es auch im Jubiläumssong heißt – „Gutach geht immer“.