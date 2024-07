Wer gut vernetzt ist, kann sich positionieren und gemeinsam Stärke zeigen fürs Handwerk und die Unternehmerschaft in seinem Wirkungskreis. Mit seinem Format „Mitglieder stellen sich Mitgliedern vor“ hat der GHV Althengstett ein Instrument geschaffen, das diese Vernetzung sehr gut unterstützt.

Was macht der Kollege eigentlich? Welche Dienstleistung, welche Produkte bietet er an? Wie ist er organisiert? Welche Besonderheiten hat er zu bewältigen? Um Antworten auf solche Fragen zu bekommen, trafen sich GHV-Mitglieder beim Unternehmen I.S.O. Gießtechnik in Althengstett auf Einladung von Firmeninhaber Mark Straile, der seine Firma, sein Produktportfolio und die Produktion vorstellte.

Fertigung von komplexen Gussteilen

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Fertigung komplexer Gussteile für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Maschinenbau- und Beschlagindustrie, ferner in den Bereichen Textil, Kunst und Schmuck sowie Möbel, Mode und Musikinstrumente. In den fünf Leistungsbereichen Feinguss, Muster und Kleinserien, 3D-Druck und 3D-Scan, CAD Konstruktionen sowie Formen und Werkzeugbau wird das Unternehmen für seine umfassende Expertise geschätzt.

Das Interesse der Kollegenschaft war groß, um die 40 Personen wollten sich den Einblick in das seit 2013 bestehende Unternehmen nicht nehmen lassen. Auch Bürgermeister Rüdiger Klahm nutzte die Gelegenheit für den Austausch mit den Selbstständigen. In mehreren Runden führte Firmeninhaber Maik Straile die Besucher durch die Halle und die Nebenräume. Er zeigte und erläuterte einen 3D-Wachsdrucker in Aktion. Die Mitarbeiterinnen Christina Knüppel und Christa Baier bestückten sogenannte Bäumchen mit kleinen Wachsfiguren fürs spätere Wachsausschmelzverfahren. Dabei wird es ordentlich heiß. Wie das genau funktioniert, erläuterte der Firmenchef am Schmelzofen. Produktionsleiter Stefan Knüppel demonstrierte dieses Prozedere in Echtzeit. Mitarbeiter Dieter Rapp schließlich zeigte, wie in Bronze gegossene Kleinteile schließlich endbearbeitet und entgratet werden.

Bei einem Imbiss und kühlen Getränken schließlich gab es allerhand zu besprechen und zu reflektieren. Weitergehende Fragen wurden vom Chef und seinem Team gerne beantwortet. Vitrinen mit ausgestellten Produktbeispielen zeigten die vielfältigen Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Einsätze, die der Feinguss bietet.

GHV-Vorsitzender Martin Delago bedankte sich sehr herzlich bei Maik Straile für die Bereitschaft, den Mitgliedern einen tiefen und spannenden Einblick in sein Unternehmen möglich zu machen. Er rief dazu auf, das Format der Mitgliedervorstellung im Kollegenkreis weiter mit Leben zu füllen. Und Straile selbst zeigte sich sehr angetan vom großen Interesse der GHV-Mitglieder.