Anzeige "Gut investierte" 1,45 Millionen Euro

Für erfolgreiches Lernen habe das richtige Umfeld große Bedeutung, berichtet das Landratsamt Calw. Deshalb habe der Landkreis die 1,43 Millionen Euro für bauliche Veränderungen (1,25 Millionen Euro) und eine moderne Ausstattung (180 000 Euro) gerne zur Verfügung gestellt. Auf circa 1 000 Quadratmetern entstanden so nach nur einem Jahr Bauzeit jeweils drei neue Klassenräume für die Fächer Biologie und Chemie, zwei Klassenräume für Physik sowie weitere drei Lehrer- und zwei Lernmittelräume. Die Digitalisierung verändere nicht nur den privaten Alltag, sondern längst auch schon das Lern- und Arbeitsumfeld. Auch im Unterricht eröffneten sich so ganz neue Möglichkeiten. Daher hat der Landkreis Calw den Umbau genutzt und die neuen Klassenzimmer mit modernen Whiteboards ausgestattet, die von den Lehrern ganz bequem per Tablet angesteuert werden können.